（更新：內容）內地市場監管總局今日公佈，已經完成對阿里巴巴在內地網上零售平台服務市場，要求商戶「二選一」的調查，認為阿里涉及「濫用市場支配地位」，決定對阿里的壟斷行為作出行政處罰，罰款182.28億元人民幣（下同，約216.46億港元），相當於阿里2019年內地營業額的4%，亦是中國反壟斷歷史上最大的罰單。阿里的罰款打破2015年美國晶片製造商高通，被指涉及反競爭行為被罰9.75億美元（約76億港元）的罰款紀錄，阿里回應被罰，表示「誠懇接受，堅決服從」。

阿里巴巴回應時指出，今日收到當局的處罰通知書，除表示會「誠懇接受，堅決服從」以外，並表示會「強化依法經營，進一步加強合規體系建設，立足創新發展，更好履行社會責任」。

當局的通報指出，去年12月立案調查阿里後，發現阿里在內地網上零售平台服務市場具有「支配地位」，自2015年起阿里利用這優勢，要求平台內的商家「二選一」，禁止商家在其他競爭性平台開店或參加促銷活動，並以市場力量、平台規則和數據、算法等技術手段，採取多種獎懲措施，保障「二選一」能夠執行，維持、增強市場力量，獲取不正當競爭優勢。

通報又指出，阿里的行為「排除、限制了中國境內網絡零售平台服務市場的競爭，妨礙了商品服務和資源要素自由流通，影響了平台經濟創新發展，侵害了平台內商家的合法權益，損害了消費者利益」，當局認為已經構成《反壟斷法》中禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

全面整改 連續3年向市監總局交報告

市場監管總局今日對阿里作出行政處罰決定，除作出高額罰款，同時要求阿里停止「違法行為」。當局同時向阿里發出「行政指導書」，要求該公司「圍繞嚴格落實平台企業主體責任、加強內控合規管理、維護公平競爭、保護平台內商家和消費者合法權益」等作出全面整改，並連續3年向市場監管總局提交「自查合規報告」。

內地的《反壟斷法》在2008年1月實施後，亦曾經多次對科企業作出處罰。2015年美國晶片製造商高通（Qualcomm）被中國當局指，手機企業要向該公司支持專利授權費用，涉及反競爭行為，被處罰9.75億美元。

阿里巴巴去年12月，亦被當局指在收購銀泰商業股權時，涉及「未申報經營者集中」，被罰款50萬元（約59.3萬港元）。上月12日內地公佈對12間違反《反壟斷法》的科技企業，包括騰訊、百度等罰款，各罰50萬元。

《人民日報》／網易新聞／《蘋果》資料室

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