電商巨頭阿里巴巴被指涉及壟斷遭內地市場監管總局重罰，其實由去年年底開始，阿里巴巴集團一直接受中國監管機構的嚴格審查，先是有阿里旗下的螞蟻集團的上巿計劃被北京當局緊急叫停，其後又因股權交易被指涉及壟斷，先後兩次被罰款50萬元人民幣（下同，約59萬港元），創辦人馬雲亦傳遭到打壓，多個月來甚少公開露面，甚至連他創辦的商學院校都要停止收新生，以減低他的影響力。

馬雲在去年10月24日出席上海外灘金融峯會時，曾公開批評中國金融「不成體系、沒有系統」，銀行停留在「當舖思維」，抵押貸款害了很多企業家。他甚至指，現在的金融監管跟不上形勢發展，而好的創新不怕監管，「不能用管理火車站的辦法來管機場，不能用昨天的辦法來管未來」。

馬雲的言論引起官方不滿，央行主管的報紙中國《金融時報》事後連續發表3篇評論，點名批評螞蟻集團。螞蟻集團原本會在11月初上巿，惟上巿前夕，中證監發公告，指人民銀行、中銀保監、中證監、外滙管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了「監管約談」，而螞蟻集團在滬港上巿的計劃，亦臨時被煞停。

中央「追殺」不休，阿里巴巴集團其後再涉及反壟斷的指控。中共中央政治局去年12月11日召開會議研究2021年經濟工作，明確提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」。3日後，市場監管總局隨即開出罰單，指阿里巴巴旗下阿里巴巴投資有限公司收購銀泰商業股權時，未有申報違法實施經營者集中案，被處以50萬元人幣罰款的行政處罰。

到今年3月，國家市場監管總局官網再發佈信息指，根據《反壟斷法》，對12家中國互聯網科技公司作出頂格處罰，阿里巴巴亦是其中一家，再次被罰款50萬元。公告指，被處罰的公司是在參與股權投資交易時，沒有對交易進行依法申報，構成違法。

自去年因失言致螞蟻集團上市觸礁後，馬雲失蹤的傳言甚囂塵上。直至今年1月，馬雲通過視像會議形式，與全國100名鄉村教師在網上見面。而馬雲有份創辦的浙江杭州湖畔大學被叫停收生、擔任校長的湖畔大學雲南分校的建設項目亦遇阻，分析認為，官方是擔心馬雲會「結黨營私」，令「馬家軍」不受中央控制。

「追殺」馬雲及阿里事件簿

2020年

10月24日 馬雲在上海外灘金融峯會上，指摘全球監管機構過度在意風險，並批評中國政府日益嚴格的金融監管阻礙了科技發展。

11月2日 人行、銀保監會、證監會和外管局四個金融管理部門，聯合約談馬雲、螞蟻集團董事長井賢棟和總裁胡曉明。

11月3日 螞蟻集團接到上交所通知/暫緩在上交所A股上市計劃，受此影響在港交所H股同步上市的計劃也暫緩。

12月16日 由馬雲牽頭創辦的湖畔大學：其雲南分校因昆明市政府調整規劃緣故，籌建中的分校被迫停止招標。

12月18日 中央經濟工作會議閉幕，明確提出，2021年要強化反壟斷和防止資本無序擴張、要完善平台企業壟斷認定等方面的法律規範。

12月26日 內地四個金融管理部門第二次聯合約談螞蟻集團，要求其「自覺遵守國家法律法規，將企業發展融入到國家發展大局中」，並要「回歸支付本源」，嚴禁不正當競爭。

2021年

2月7日 國務院反壟斷委員會推出《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，把電商平台的「二選一」規則列為可能構成濫用市場支配地位的限定交易行為，被指針對阿里巴巴。

3月12日 胡曉明宣佈辭任螞蟻行政總裁，行政總裁由屏賢棟兼任。

4月9日 有消息指湖畔大學已暫停招生計劃。

4月10日 阿里被指涉及「濫用市場支配地位」，違反《反壟斷法》，遭重罰$216億。

《蘋果》資料室

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