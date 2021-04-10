內地市場監管總局指阿里巴巴要求商戶「二選一」涉及壟斷行為，破紀錄罰款182.28億元人民幣（下同，約216.46億港元），中國政法大學教授時建中指出，當局罰款合符《反壟斷法》的規定，比例適中，體現處罰與教育結合的原則，又指今次典型的案例，證明平台經濟領域不是反壟斷法外之地。而網民對於阿里被罰普遍都支持，但同時亦有不少人留言指，其他巨企亦都應該受罰。

根據《反壟斷法》規定，經營者濫用市場支配地位的，會被處罰公司上一年度銷售額1至10％作為罰款。今次阿里被罰逾182億元，相當於其2019年中國境內銷售額4％。時建中指，阿里「二選一」行為從2015年開始，涉及面廣，持續時間較長﹐4％的罰款比例較為適中，體現處罰與教育相結合的原則。

時建中提到，內地平台企業已經由孩童進入到青年時期，而平台企業對商家實施的強制「二選一」，剝奪商家在多個平台同時開展業務的機會，扼殺平台之間、品牌內部以及品牌之間的競爭，令市場創新動力受影響，消費者利益受損，所以啟動反壟斷執法「不僅必要而且可行」，並可以向市場發出明確信號：平台經濟領域不是反壟斷法外之地。

他又說，今次罰款並不是否定平台經濟對中國經濟發展的重要作用和意義，而是通過規範促進平台經濟更快更好發展，同時亦標誌中國平台經濟領域反壟斷執法進入常態化階段。

罰款事件亦引起內地網友大量關注，「人民日報評監管部門處罰阿里巴巴」、「阿里巴巴集團被罰182.28億元」分別成為微博熱門搜尋榜頭兩位，網民一面倒支持官方的處罰：「幹得漂亮，那些操縱輿論的企業就該罰」、「處罰得好，永遠不能讓任何一家企業獨大，這是禍根」；但更多網民希望一視同仁，投訴騰訊、美團、拼多多都涉及壟斷行為，當中呼聲最高的是騰訊，不少網民都留言要求當局調查一下騰訊。

內地網民講啲乜：

F彩虹之上F：有啥用，怎麼被國家罰的，就怎麼從每個用支付寶、淘寶的人身上收過去。

beegees0306：啥時候整治騰訊呢？看看底下那麼多評論，人民的呼聲。

海南黃花梨藝術博物館：危害青少年騰訊呢？打遊戲坑害每個家庭的兒女！這才是要查的。

追尋丟失的青春：下一個應該調查一下美團外賣，也是如同阿里巴巴集團一樣，要求商家二選一，否則加收平台保底費。

KKccat：重拳別只對內，上一批在國內經營卻違反中國法規侮辱新疆人民的企業甚麼時候罰？

會飛的豬叫飛豬：主要是馬雲的那些言論吧……

澎湃新聞／新浪微博

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