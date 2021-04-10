台帛旅遊泡泡4月1日上路，除首發團爆滿外，其他日子出發的旅行團報團人數低迷，甚至有一團4月中出發，報名人數不足10人，6間承攬帛琉旅遊泡泡業務的旅行社，有3間原本計劃於4月下旬退出。有見及此，營辦來往兩地航班的華航釋出善意，決定取消旅行社須先付訂買斷機位規定，令原本打退堂鼓的旅行社改變主意。有台灣旅遊業界人士分析，帛琉團費若能減至4萬元新台幣（下同，約1.1萬港元），會很有吸引力。

在台灣，今日亦有旅行團出發到帛琉暢遊5日4夜，當中旅客約41人，但不少是旅行業員工和親友。而4月14日出發的一團，更有傳現時報名人數不到10人，情況不樂觀。

目前，台灣有6間旅行社，包括雄獅、五福、鳳凰、KKday、巨大、大榮早前力撐台灣國策，包下華航4航次來往帛琉班機，機位由旅行社先付訂買斷，再自行銷售帛琉泡泡團，旅行社每訂一個機位要先付1萬元（約2,700港元）訂金，但因為旅客人數，讓業者面臨龐大經營壓力，有旅行社1個月虧損就逾千萬。

6家旅行社中，三家打算繼續撐下去，另外三家一度打算4月下旬退出，但業界接獲華航通知，4月下旬開始將取消訂位收費，讓原本打算退出的3家旅行社決定再觀察。

目前帛琉5天團團費約6至9萬元（約1.6至2.5萬港元）不等，有台灣旅遊業人士指出，一直收到不少民眾查詢有意４月下旬到帛琉旅遊，當地酒店業者也願意促銷，如果入住當地著名老爺酒店的高檔團能降到4萬元，其他酒店的團降到3萬多元（約8,000港元），就會很有吸引力。

另外，業界人士指出民眾施打疫苗不普及，也衝擊出國意願。若取消返台5天後採檢規定，可能會對報團情況有幫助。

台灣《蘋果新聞網》

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