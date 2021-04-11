歐盟在上月宣布就新疆人權問題制裁4名中國官員和一個實體後，中國外交部當天宣佈對10名歐洲人員和4個實體加以反制，其中包括來自德國和瑞典的學者及研究機構。法廣網報道，馬克思故鄉德國特里爾市的特里爾大學（Universität Trier）近日發表聲明表示，為了聲援受中方制裁的學者和學術自由原則，該校孔子學院暫時停止開展一切活動。

特里爾大學校長耶克教授（Michael Jäckel）和該校孔子學院外方院長里格教授（Marc Oliver Rieger）聯名發表聲明。聲明寫道：「研究和教學自由是一筆巨大的財富。德意志聯邦共和國《基本法》第5條中明確強調了這種自由。特里爾大學今天發佈的這篇聲明，正是基於這項基本權利。」

聲明稱，「我們非常關切地注意到，中國政府試圖通過最近採取的行動，即對歐洲眾多學者和德國墨卡託中國研究中心（MERICS）的制裁，限制這種自由。該研究中心在過去的十年中已成為歐洲重要的智囊團，特里爾大學與其有許多合作」。

聲明指，「特里爾大學孔子學院一直通過諸如『今日中國』系列講座等活動明確表明對研究自由的支持。我們對當前的發展深表關切和擔憂，因此決定：在不影響各合作夥伴利益的前提下，特里爾大學孔子學院暫時停止開展一切活動。同時，暫時停止外方院長職務。」

聲明表示，「迄今為止，特里爾大學一直秉持着批判與認真的態度開展與孔子學院的事務性合作。此決定是我們對中國制裁行動的抗議和對受到制裁的國內外同事的聲援。不管是現在還是未來，我們都主張自由交換意見、想法以及開展自由開放的中國研究。我們希望孔子學院能夠繼續成為一個開放的中國文化和語言平台。」

特里爾大學是一間公立學校，位於馬克思的故鄉特里爾市。包括特里爾大學在內，德國的大學院校中有22間孔子學院。

法廣網

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