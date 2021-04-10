美國特朗普政府今年初在任期尾聲宣佈解除美台交往限制後，拜登政府公佈新版的美台政府間互動指引，強調將延續上屆政府「放寬」（liberalize）與台官員接觸的政策，以反映美台「深化中的非官方關係」。據悉，新指引將容許雙方官員在美國聯邦政府建築物和台灣駐美辦公室舉行工作層級會晤，但也撤回部份鬆綁措施。台灣外交部表示，對美方以實際行動展現對台灣「堅若磐石」的承諾表示歡迎。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）於9日發表聲明，指國務院已發佈美國政府與台灣同級人員互動的新指引。「指引強調台灣是充滿活力的民主社會，重要的安全和經濟夥伴，也是國際社會良好力量。」他謂新指引放寬美台接觸相關規定，做法與美台維持「非官方關係」連貫，「並在整個行政機關提供清晰規定，以有效執行基於《台灣關係法》、三個（中美）聯合公報和六項保證為指導的『一個中國』政策。」

美官可出席「雙橡園」活動

聲明未有披露新指引具體內容，但另一名不具名的國務院發言人對路透社稱，新指引意味美台官員可在聯邦政府建築物和台灣駐美辦公室舉行工作層級會晤，而「那些會晤在以往指引都被禁止」。英國《金融時報》引述消息稱，美官員今後將可出席台灣在華盛頓標誌性建築物「雙橡園」舉行的活動，但要避免在「雙十」等台灣重大節日前往，以免被指違反一中政策。雙橡園由駐美國台北經濟文化代表處擁有，1979年台美斷交前一直是中華民國駐美大使官邸。

美國前國務卿蓬佩奥於1月9日宣佈全面解除美台交往限制，包括容許台灣武官與美官員會晤時穿着軍服，並在場所內展示青天白日滿地紅旗。美聯社報道稱，暫未清楚新指引是否撤回這類「鬆綁」措施，但指新指引並未包括蓬佩奥所作的所有變更，暗示拜登政府或重設上屆政府解除的部份限制。有國務院官員稱，蓬佩奧離任前所作的改變並沒有使美台交往變得更容易，卻起到阻礙美台「非官方交往」的實際政策效果，強調新政府現以新指引糾正這個問題。

兩任國務卿目標一致

台灣駐美國代表處發表聲明，歡迎美國更新對台交往準則，指鬆綁有關準則近年已為美國朝野共同支持，期盼持續與美方共同推進長久夥伴關係。台外交部表示，歡迎美方鬆綁不合時宜的交往限制，形容新準則在美國頒佈《台灣關係法》42周年之際公佈，為台美關係展開新頁。

台灣蘋果新聞網引述知情人士透露，美國現任國務卿布林肯與蓬佩奥作風不同，目標卻是一致，就是改善過往對台美交流的各種限制，促進台美更多互動與合作。布林肯曾在任命聽證會時提出，要重新檢視蓬佩奥的決定，隨後美方內部就更新台美交往準則進行多次討論。最終版本以明文方式具體改善過去不同限制，更清楚鼓勵美各行政部門與台展開各類交流。

美聯社/路透社/台灣蘋果新聞網