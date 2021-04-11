台灣自行研製的海軍新型兩棲船塢運輸艦 （LPD，Landing Platform Dock），將在後日13日舉行命名及下水典禮，由總統蔡英文主持，兩棲船塢運輸艦以台灣最高峯玉山命名、舷號為「1401」。玉山艦具備防空及防衞武器，甲板上還可停放2架直升機，未來將成為馳援、收復東沙島及南沙太平島的重要戰力。

海軍現有的「旭海級」船塢登陸艦及「中和級」戰車登陸艦，維修成本逐年增加，而且旭海級為汽機船，機動性較差，已不符合實際需求，有必要建造新型兩棲船塢運輸艦取代。海軍之前以「鴻運計劃」為代號，興建新型兩棲船塢運輸艦，汰換現役老舊兩棲船艦，可有效遂行兩棲作戰，滿足未來防衞作戰任務。

「國艦國造」中的海軍「新型兩棲船塢運輸艦」造艦計劃，從2017年開始，至2019年由台灣國際造船以46.3億元新台幣（約12.6億港元）投得工程，同年5月6日開工，今年交給海軍使用。

新型兩棲船塢運輸艦排水量1萬噸，艦身長度為153米，續航力達到7,000浬。艦上武器配備包括艦射型「海劍二」防空導彈系統，以及76快砲、方陣快砲及小口徑火砲。另在艦上可搭載的各式載具，包括LCU、LCM等兩棲登陸艇，AAV7兩棲突擊車、重型車輛及悍馬車，另可停放2架直升機。具備完整的防空與對海面自衞能力，能長時間在外海獨立執行各類作戰任務，戰時任務則為編成兩棲特遣部隊執行各項兩棲作增援與規復外離島的作戰任務。

此外，玉山艦具備可成立野戰醫院能力，並搭載救災、醫療人員，可以投入大型天然災害或人道危機等救難與運輸任務。

不過，玉山艦則與中共解放軍海軍在2004年下水服役的中型登陸艦073A型的玉山艦（舷號944）撞名，造成兩岸都有「玉山艦」的狀況。

另外，台灣向美採購108輛M1A2T坦克，預計配給予六軍團。軍方今天透露，美方日前已派員到台勘察包括保修廠、訓練場等工程進展，目前，軍方規劃在新竹縣新豐鄉坑子口建設符合M1A2T坦克使用的訓練場，預計2023年完工。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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