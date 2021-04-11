美軍神盾級導彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin，DDG-89）本月4日在菲律賓海期間，與解放軍航母「遼寧艦」並排而行，情況罕見。軍事專家黃東向《蘋果》表示，今次是近年兩國艦隻首次近距離相遇，雙方都感到新鮮，也可以透過監視互相獲取第一手情報；台灣國防部智庫兼國防安全研究院學者蘇紫雲則指出，美方公佈的照片顯示當時氣氛輕鬆，相信美方是想顯示自己掌握中國軍艦的所有行蹤。

今次事件由美軍率先發佈照片公佈，蘇紫雲留意到，照片上的美軍「蹺着二郎腿，望着遼寧艦」，顯示氣氛輕鬆。馬斯廷號是先在長江口待命，再尾隨遼寧艦進入菲律賓海，蘇紫雲估計是藉此向北京發出信息：中共軍艦行蹤，美國全部都掌握。蘇紫雲又指今次事件，是中美兩國海軍在隔空較勁，但解放軍欠缺實戰經驗，航母戰力遠不如美國。

黃東則指出馬斯廷號與遼寧艦並排航行相隔的距離合適，沒有危險性。他認為今次雙方都對相遇感到新鮮，「好似發現新大陸咁」，是中美海軍史上全新的開始。而隨着解放軍航母增加、美軍在南海自由航行次數亦日漸頻密，類似的情況將逐漸成為常態。

他指出「大海大洋（相遇的）機率不大」，明顯是要互相監視，特別是從美軍的角度，可以首次近距離一手接觸遼寧艦，會利用儀器拍攝遼寧艦上的細節，例如電子儀器、雷達，亦可以了解艦載機的數量、訓練的方式，這些資料對未來有很大參考作用。

對於兩國的海軍戰力比較，黃東認為中方「講唔上有優勢」，因為解放軍海軍只可以「圍住台灣玩吓嘢」，但仍未能走出第一島鏈，相反美國航母萬里而來，艦上亦部署隱形戰機，無論在航程、活動範圍、飛機性能、載機數目等都實實在在有差距。

另外，蘇紫雲認為，今個月或會有3個美國航母戰鬥群進入南海，包括羅斯福號、艾森豪威爾號、列根號，再加上3艘配備F35戰機的兩棲登陸艦，同樣具備小型航母的戰鬥力，有機會在菲律賓海匯合，再加上英國航母伊莉沙伯女皇號亦即將長駐西太平洋，是要向北京釋出信號，不會放任中國擴張。

《蘋果》記者

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