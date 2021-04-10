今年中共建黨百年，官方找來「外國勢力」講好中國故事。中共一大會址所在地上海，邀請百名外籍人士拍攝100部宣傳片，首部作品來自兩屆奧斯卡最佳紀錄片得主、中國大好友柯文思（Malcolm Clarke）。據悉，他在去年武漢封城獲准入城拍攝中國抗疫作品。

柯文思兩奪奧斯卡

「百年大黨——老外講故事」系列影片採訪來自全球100名外籍人士，內容主要是他們對上海的見聞和感受。影片合共有100輯訪談，自本月8日起連續播映100日，首位登場者為就是來自英國的柯文思。上海市委常委周慧琳上周四（8日）在媒體吹風會指，這些外國人達成一個共識：「中國共產黨取得巨大成就，就是最生動的中國故事。」柯文思也在會上盛讚中國：「中央政府只花三周時間就理解疫情，並強而有力地應對。相比之下像我的家人，他們有些甚至還在家被隔離。」

據悉，柯文思去年獲中國放行到武漢拍攝抗疫紀錄片，今年3月對中共抗疫還是有讚無彈：「我們親眼看到中國在抗疫中彰顯的國家力量無比強大。當中國想做成甚麼事情時，能舉一國之力執行，這以西方標準來看是難以置信的。」事實上，這位國際級導演曾表示自己「太熱愛中國」，向來認為國際社會對中國有很多誤解，多次表示想以外國人視角向西方述說中國實際發生的事。他2018年的紀錄片《善良的天使》（Better Angels）正是講述中美關係，當時獲《人民日報》等中共喉舌力推。

中央社