台鐵太魯閣號4月2日與滑落工程車相撞後出軌，釀成台灣近70年來最嚴重的鐵路事故。官方公佈事件造成50人死亡，惟至今只確認49名死者的名字，第50號罹難者身份仍未能確認，目前法醫正全力比對DNA，希望從其他遺骸中找到答案，但同時不排除第50號可能是其他傷者的受傷部位。

根據台鐵公佈的資料，50名罹難者中，包括司機員袁淳修、助理司機員江沛峰，以及乘客48人，台鐵4月6日公佈49名死者名單，目前剩一名罹難者身份不明，事故迄今已滿第10日，第50號罹難者身份依舊無解。

花蓮地檢署透露，第50號罹難者因遺骸不完整，較難辨識，且遺骸身上並無證件或線索可比對身份，而目前雖仍有家屬在尋找失蹤家人，但經DNA對比後，確認遺骸不屬於該失蹤人士。

檢察署又指，第8節車廂在4月8日移出後，仍持續發現遺骸，目前仍全力採證並比對DNA，比對後才能確認第50號罹難者是另一名死者，亦或是受傷旅客的受傷部位，因受傷旅客不會去檢驗DNA。

據悉，由於4月8日後發現的遺骸部份腐爛較嚴重，有些則是太小塊，亦可能被現場環境污染，採檢DNA不見得能成功，因此檢驗會比較花時間，能否趕在台北4月15日聯合公祭、台東4月17日聯合公祭前辨識第50號罹難者身份、找到家人，仍有待進一步觀察。

台灣《蘋果新聞網》

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