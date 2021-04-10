中國山寨風氣一向為人詬病，中外名勝古蹟也照抄不誤，自製新景點以招攬遊客，被網民戲稱擁有全世界。官方近日終對內地山寨文物出手，表示要展開排查整改，嚴控新增、遏制濫建。有網民質疑，不少地方政府的建築也山寨美國白宮、國會山莊或北京天安門的外形，認為它們同樣需要整改。

中國國家文物局網站，國家文物局、文化和旅遊部8日聯合發佈「關於堅決遏制濫建山寨文物之風的通知」，指有些地方為了吸人眼球、招攬遊客而打造山寨文物，部份甚至涉嫌醜化、異化文物，造成不良文化影響。通知要求，要深刻認識山寨文物造成資源浪費、訛傳歷史文化等負面影響，強調要旗幟鮮明反對濫建山寨中國和外國文物，特別是世界文化遺產、全國重點文物保護單位等重要歷史古蹟。

具體上，各級文物行政部門要嚴控新增山寨建築，及時叫停可能造成醜化、異化文物的專案。各省級相關部門將展開排查，發現粗製濫造山寨文物、訛傳歷史、虛假宣傳、誤導公眾認知的，及時督促整改並報告相關情況。

中國山寨文物的情況，早已引起外國媒體關注。美國《紐約時報》曾於2017年時報道，中國最少有10座「白宮」、4座「凱旋門」、2座「獅身人面像」和至少1座「艾菲爾鐵塔」。

有分析認為，內地山寨文物氾濫，除了想自製新景點帶來商業利益外，也有傳達對西方美好生活的夢想、炫富或是創意性改造等因素。

內媒近年也對這種山寨文物景點多了質疑聲音，例如仿西安臨潼一號坑的安徽太湖縣五千年文博園便被譏為「水泥兵馬俑」；廣西八字嶺長城「老翻」北京八達嶺長城；山西太原曾出現山寨圓明園十二獸首；陝西寶雞、遼寧綏中、重慶等多地也有天安門。

甚至國家文物局去年底也曾發文批評文博園的「山寨兵馬俑」、非遺址的天津南運河畔「天子津渡遺址公園」、由李純祠堂改建佯裝的「莊王府」、拆後異地仿建的李叔同故居紀念館一度又掛回「李叔同故居」的文物標誌牌等，指部份已違反《文物保護法》，又建議建立終身追究制，向要負責的領導幹部嚴肅追責。

不少網民也認同山寨文物惡俗，是為逐利心態下的惡果，也有人提醒，更反對以「發展」之名輕率拆除真正的文物古宅，然後又人為製造新的「文物」景點。

除了商業性的山寨文物，也有網民指各地不少地方政府機關建築，也出現山寨情況，例如湖南長沙海關辦公樓、江省溫嶺市人民法院便被指仿似白宮；重慶忠縣黃金鎮鎮政府又山寨了天安門，批評政府建築更應杜絕山寨歪風。

人民網／新浪微博／關鍵評論／中央社

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