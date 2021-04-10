昨天是美國乒乓球代表團應邀訪華開啟「乒乓外交」50周年。當年代表團曾經到訪的上海舉辦系列活動，包括中美乒乓友誼賽、主題展以及專題報告會等。但在雙邊關係陷入低潮下，中美兩國官方均未有隆重紀念活動。美駐華大使館在微博只陳述乒乓外交的由來與意義，未評論兩國關係發展。

上海市人民對外友好協會和上海市美國問題研究所等團體，昨聯合主辦乒乓外交50周年系列活動，並向當年「乒乓外交」的中美親歷者頒發紀念獎牌和乒乓球拍。中國駐美大使崔天凱透過視像致辭，指50年前中美分歧遠較今天要大，乒乓外交「創造性地為隔絕數十年的兩國人民開闢獨特的交往方式，向兩國和世界發出中美改善關係的訊號」。

華趁機指美玩冷戰

美國駐滬總領事館前天於微博發文，指乒乓外交是「兩國關係正常化過程中的重大歷史時刻」，並播出當年訪華的乒乓團成員的新訪問，強調體育是中美共同語言，具有「打破人與人、國家與國家之間隔閡的力量」。新華網發表評論文章，指乒乓外交開啟中美關係「破冰」進程，強調中美關係的本質是互利共贏，批評近年美方有人以冷戰思維及霸權邏輯遏制中國發展及干涉中國內政。

中新社時評則指，50年前中美運動員超越制度和意識形態差異，打破常規，現在中美關係要重回正軌仍需「乒乓外交」小球裏的大智慧。

新華社/中新社/微博