中國星老闆向華強與兒子向佐，去年底向台灣移民署申請依親移民，今年2月，傳媒報道當局以「有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞」駁回二人的申請。台灣《中國時報》報道﹐向華強早前再申請「短期探親證」到台灣，已獲陸委會等相關單位批准，一次停留三個月。

向華強父子申請依親到台被拒消息傳出後，向太陳嵐當時回應台灣《蘋果新聞網》表示：「事情總有水落石出的一天。」她表示不願多說，但有可能的話會再申請。台灣行政院長蘇貞昌當時亦回應，台灣政府各部門要保護國民安全，相關案件經過嚴謹程序以保護國家安全為第一。

台灣的「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條中列出多種情況，都不會獲批在台居留，情況包括有事實足認為為有犯罪行為，有危害台灣利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞，參加或資助內亂、外患團體或其活動而隱瞞不報，參加或資助恐怖或暴力非法組織或其活動而隱瞞不報，及有事實足認涉嫌重大犯罪或有犯罪習慣等等。

台灣《中國時報》／《蘋果》資料室

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