【台鐵慘劇】台鐵太魯閣號出軌意外至今已造成50人死亡，花蓮地檢署昨日再起訴多4人，令案中被告增至10人。據台灣蘋果新聞網報道，肇事的工程車司機李義祥當日因不欲非法施工一事曝光，而一再錯過向當局通報事件以叫停列車的時機，甚至更以為要越南籍外勞黑工華文好（阿好）以「肉身擋車」，即在路軌旁的山坡作警示便可叫停列車，最終釀成大禍。

昨日新增被起訴的4人包括台鐵花蓮工務段工程師、一名施工主任，以及負責事故現場上方斜坡工程監造商的兩名職員，檢方指將循過失致死、偽造文書等罪名方向繼續調查，四人目前各准以15萬至50萬新台幣（約4萬至13.8萬港元）保釋。至於案件是否涉及貪瀆性質，檢方指會全力釐清。

隨着調查的進一步深入，更多事發時的細節被揭開。據台蘋報道，李義祥與阿好當日在地盤除了準備施工外，最主要目的其實是為了非法掩埋廢棄輪胎「賺一筆」，兩人將廢棄輪胎卸下工程車後，李因過彎不慎，將工程車卡在地盤斜坡。但由於當天是非法施工，李不敢通報，因此便與阿好想好以挖掘機吊起工程車脫困，卻弄巧成拙把工程車翻落鐵軌。而一名事發當日原本要到現場協助李、自稱姓高的前員工，亦轉述地盤監工林長清的說法補充指，李當時本打算用挖掘機及吊繩將工程車拖走，但操作時他卻「不慎」拉斷吊繩，但他未有放棄，更索性用挖掘機的手臂強拉工程車，反而把工程車推下山坡，壓在鐵路路軌上。

當局轟「滿口謊言 可惡至極」

報道指，李義祥當時疑因不想曝光當日非法施工一事，不但沒有立即打電話通報事件，竟然還一度叫阿好以「肉身擋車」，在山坡嘗試截停即將來到的列車，最終事與願違。不過，即使列車最終撞擊工程車致出軌後，李依然沒有第一時間報警，反而先擔心自己因非法聘用黑工被罰，立即叫阿好駕駛電單車離開現場。

當局日前在調閱相關路段的閉路電視片段後，發現阿好曾在當日上午10時02分騎着電單車離開地盤，返回到李義祥的住所。他將電單車藏到附近後巷後，便前往花蓮火車站附近投靠同鄉。兩人落網後，當局事後將兩人的證供互相對比，直指李的證供「滿口謊言，可惡至極」，阿好則相對誠實。據悉，阿好被捕時亦表示自己「鬆了一口氣」，因擔心自己「知道太多」，如果沒有被警方帶走，「後果恐怕更不利」。

不過，台灣運輸安全調查委員會早前公佈太魯閣號車頭的行車紀錄器畫面時，未有拍到有人在路軌旁邊的斜坡向列車示機要停車。台鐵花蓮運務段段長吳金添昨亦表示，火車離開和仁隧道到事發的清水隧道，距離僅有287米，行車時間只有幾秒，即使司機看到有人揮手示警煞車，效果亦相當有限。

台灣蘋果新聞網/中央社