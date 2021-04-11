有主權爭議的南海局勢再進一步升級，美國海軍發放的照片顯示，早前在東海長江口出現的美軍神盾級導彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin，DDG-89）本月4日在菲律賓海期間，與另一艘航母並排而行。雙方當時保持一段距離，相片可以看到該航母「16」的舷號和甲板上的艦載機。內地《環球時報》報道有關消息，證實與馬斯廷號併排而行的是解放軍航母「遼寧艦」。

解放軍海軍新聞發言人高秀成海軍大校曾在4月5日指，海軍組織遼寧艦航母編隊近日在台灣周邊海域進行訓練，這是根據年度工作計劃組織的例行性訓練。高秀成當時指出，海軍今後仍將按計劃常態組織類似演訓活動。至於從日本出發的馬斯廷號，本月3日零時左右出現在東海長江口附近海域，再向南航行。

除了南海，台海局勢同樣備受外界關注。白宮國安會前亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）前日（9日）接受自由亞洲電台訪問時表示，台海的根本問題在美國威懾能力，要在軍事和外交上雙管齊下，應對中國的挑戰，還需要美國與台灣討論在經濟和軍事上建立更強的抵禦能力，減少中國脅迫和侵略的機會。麥艾文還說，最擔心的就是誤判和意外，引爆衝突。

麥艾文曾經提醒美國決策者要關注美中間競爭變得更軍事化，爆發武裝衝突的風險升高，台灣則會首當其衝，其他還包括南海、朝鮮半島與東海。

麥艾文指出，自己更關注的是中國對台灣的脅迫越來越大且多元，包括在台海頻繁的軍事活動、外交空間的壓縮、甚至是假資訊與政治上的操控等。麥艾文表示，美國應更廣泛的釐清這些問題，也就是要如何威懾並回應中國這些對台威脅，最大程度地減少中國脅迫與侵略台灣的機會。而這部份還需要美國與台灣討論如何在台灣社會中建立更強的抵禦能力，包括在經濟上與軍事上的，才能讓台在面臨中國脅迫時，不那麼脆弱。

對於如何避免美中在台灣海峽周邊發生軍事衝突？麥艾文指，這需要美中兩軍間以非常明確且坦誠的方式進行對話。如果美中兩國在台灣海峽發生類似2001年的南海EP-3撞機意外，結果可能會比2001年更不穩定。

麥艾文說，自己擔心的不只是意外，還有誤判情勢。中國誤解美國或台灣的意志，或是誤以為美國或台灣試圖以某種方式越界，或是美國或台灣對中國的行動有所回應，中國卻沒能理解。誤判和意外都讓他擔憂。

美國海軍／《環球時報》／自由亞洲電台

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