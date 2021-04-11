土耳其、巴西和智利在接種中國科興疫苗後，確診率不減反增，菲律賓的總統安全衞隊亦爆出接種中國國藥疫苗後仍有多人感染，而中國國內都爆出醫護人員接種2劑國產疫苗後仍確診感染武漢肺炎，令中國民眾對國產疫苗出現信心危機，中國疾控中心主任高福也坦承中國疫苗保護率不高，當局正考慮採取混針（不同藥廠生產的疫苗）、改善接種方法去提升保護力。

高福10日在成都一場研討會上演講，提及對未來疫情的免疫策略和防控政策，包括應何時放國際出入境旅行，接種疫苗者是否還要佩戴口罩或核酸檢測，以及研究針對病毒變異株的疫苗研發和使用策略。他又罕有地承認中國武肺疫苗「防護力並不高」，需要考慮改善接種程序、採用混針的方法去提高保護率。

不過，根據國家衞健委上月公佈的《新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）》，在一航情況下不建議混針。

高福在武肺疫情初期曾深陷輿論漩渦。高福當時被指「早已掌握人傳人的證據」，但卻忙着寫論文而「隱瞞疫情」。內媒《財經》雜誌上周四（8日）刊出2020年底對高福的專訪，高福當時提到去年1月初已判斷武漢肺炎會人傳人，而官方於同年1月20日才首次確認病毒人傳人的事實。

對此，高福這樣回應：「1月初，這種判斷（人傳人）肯定是有的，不用懷疑。但 （考慮）是不是要向公眾傳達，到20日向公眾宣佈，有一個過程，所以我希望大家能夠理解」。

他又對被指搶數據發論文辯解，認為科研人員發文章是要總結自己的科研成果，和同行交流。他更認為自己在今次疫情中表現「滿分」，因為「大家在質疑我們的時候，我們只幹活，不去造成新的輿論風波」。

澎湃新聞／《財經》雜誌

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