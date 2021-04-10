曾聲援雨傘運動的吉林維權人士郭宏偉，日前於服刑期間死亡。郭的家屬指，郭近日突然因腦出血先後接受兩次手術，惟效果欠佳，最終搶救無效病逝，家人要求當局解釋死因，誓言追究到底。這是繼2月西藏導遊服刑期間疑遭虐待致死後，再有囚犯在獄中身亡的消息被公開。

郭父本月4日收到通知，指郭腦出血，急需做手術。郭翌日病情惡化，接受第二次手術，家屬被要求在手術風險通知上簽名。郭父至本月6日才獲准探望，當時郭已骨瘦如柴，倚靠呼吸機維生，最終在前日離世。

郭弟懷疑獄方對郭做了一些行為，令他受刺激，聲言「必定追究到底」。他又憶述郭兩個月前曾與家人通電話，也沒說自己在獄中受虐。

知情人士指，郭宏偉在吉林服刑時長期受虐，被單獨監禁在兩平方米的囚室，裏面沒有衞生間、燈光和通風口，環境極其惡劣。郭本身已高位癱瘓，且患有嚴重高血壓病，不適合在這裏服刑，惟當局始終未批准取保候審和保外就醫。去年獄方以疫情為由，不讓家屬探監。

撐傘運曾被拘押

郭為發電廠退休職工，曾實名舉報官員侵佔國家財產後遭報復，2005年被指控挪用公款罪被判監五年，他指監禁期間受酷刑對待。2014年，他因支持香港傘運被拘押，至2015年3月被吉林警方以涉招搖撞騙罪刑拘，翌年被判囚13年。

光傳媒