內地傳媒報道，江蘇蘇州一名女子近日到當地一間肯德基（KFC）用餐時，因感天氣熱，逐向職員索取一杯冰水，豈料喝下去之後，竟發現冰水全是消毒水的味道，身體感到不適送院。女子曾向當地肯德基索賠，惟對方卻要求索償人簽署保密協議。最終要官方介入，女子才獲賠1.5萬元人民幣（下同，約1.8萬港元）。

這名女子叫小杜，她表示3月29日自己和友人到蘇州吳江汽車客運站坐車，因距開車還有一段時間，兩人逐到車站的肯德基餐廳吃點東西，由於當日天氣較熱，小杜當時吃軟雪糕。車站附近沒有便利店，小杜就向服務員索取一杯冰水。當小杜喝了一口，即感受濃烈的消毒水味道，為了證實自己的猜測，她要同行朋友也試了一口，肯德基的服務員嚐了一口，亦即時吐出來。服務員隨後承認錯誤。

當日下午，小杜發現喉嚨和胃部嚴重不適，即到附近醫院求診。經過檢查，醫生診斷小杜因藥物刺激患上急性胃炎和胃抽筋。

肯德基後來只負責小杜約1,500元（約1,800港元）的醫療費，但無法上班的小杜認為，肯德基還應負責誤工費和營養費。但肯德基只願意再給1,000元（約1,200港元）的賠償，又要求她簽署保密協議。

小杜氣憤難平，認為對方應治好自己的病，而不是首先拿1,000元封口費讓自己保密。當地市場監管部門後來介入調查。最終，涉事的肯德基分店除全額支付小杜的醫療費，同時再給予1.5萬元誤工補償，雙方始達成和解。

《大眾日報》

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