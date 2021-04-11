中美兩國關係極度緊張，上周六（10日）各自均有為「乒乓外交」50周年作紀念。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周日（11日）接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時批評中國處理武漢肺炎的手法欠缺透明度，結果導致情況「一發不可收拾」；他又表示，美國非常關注中國對台灣越來越具侵略性的行動，並警告如果有人試圖用武力改變西太平洋地區的現狀，將是個「嚴重錯誤」。

布林肯批評中國處理武漢肺炎的手法，認為北京當局在疫情初期與其他國家的合作非常「失敗」，導致情況「一發不可收拾」，「我認為中國清楚知道在疫情的初期，它未有做到需要做的事情，那就是要立即通知國際專家，透明公開地實時共享訊息。結果它失敗了，而這結果就是病毒更快失控，而且後果令人震驚。」

布林肯又說，疫情大流行需要全球合作，「這代表必須做到透明公開，與專家共享訊息。這亦意味要加強並改革世界衞生組織，而中國必須參與。」

他其後談到兩岸局勢，稱「我們所看到的，以及我們真正關心的是，北京當局正對台灣採取越來越具侵略性的行動，令台海局勢加劇緊張。」並指在《台灣關係法》下，美國會確保台灣有能力自我防禦，並維持西太平洋地區的和平與安全。

至於被問到美國是否會以軍事行動回應北京，布林肯僅稱「我只能告訴你，我們會認真保證台灣有能力自我防禦。我們亦會認真維持西太平洋地區的和平與安全。我們遵守這些承諾，而在這種情形下，如果有人試圖用武力改變（西太平洋地區的）現狀，將會是一個嚴重的錯誤。」

兩岸的緊張局勢一直未有緩和，解放軍進入台灣防空識別區域變得常態化。解放軍軍機周六（10日）5次侵擾台灣西南空域防空識別區（ADIZ），有解放軍機師更向台灣軍方喊話：「這裏都是中國空軍」，更從本月3日起連續9天派機擾台。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）上周五（9日）回應解放軍增加在台海的活動，強調美國並未尋求對抗中國，雙方關係是競爭，「我們在公開場合和私下都對於中國對台的侵略性行動清楚表達過關切。我們看見中國在台海的軍事活動令人憂心地增加，也確信這有破壞穩定的潛在可能」。

美國全國廣播公司

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