新疆昨日傍晚發生礦井事故，昌吉州呼圖壁縣雀爾溝鎮豐源煤礦礦井突然滲水，導致井下斷電、通訊中斷，初步了解，事故發生時井下有29人，只有8人安全逃離，仍有21人被困。

央視新聞指，井下有12人被困位置已確定，有很大生還希望，但另外9人仍然未找到。報道又指，目前救援手段有兩種，一是往井內送風，一是向外抽水。從事故發生開始到現在送風一直沒有停止。但抽取井內的滲水需要架設一條長管道，難度較大。

據了解，由於該井是斜井，縱深長度在316米，垂直深度在130米左右。事故發生後，救援部門調運了大量的鐵管，但焊接需時，目前管道延伸到約22米，需要再焊接延伸多約100米後，就可以開始向外抽水。

台中大甲鎮媽祖繞境 首日10萬人參與

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜繞境於9日晚起駕，將會經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市，共170座宮廟，全程約340公里，廟方表示9日晚現場有10萬人次參與盛會，預估整個活動將吸引60萬人次共襄盛舉。從高位拍攝的照片看到，民眾聚集在一條大馬路上，被塞得水洩不通。

網友指出人群未有保持社交距離或未戴口罩，擔憂會成為疫情漏洞。大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，繞境活動一年一次，如果民眾希望祈求大甲媽祖保庇健康平安，只要戴上口罩，抬轎工作人員會抬起大轎，跨過祈福的人。

打風無望 台灣旱情持續

台灣中南部地區旱情嚴重，網民希望能盡快有颱風經過為大地帶來雨水。氣象達人彭啟明指出，今年第2號颱風「舒力基」下周日形成機率高，惟相信不會吹向台灣，恐怕無法紓解台灣旱情。

Facebook專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，即將形成的颱風預計吹向菲律賓，下周末接近菲東附近海域。相信直接來台的機率很低，至於會否為台灣帶來雨水，則要視乎颱風何時北轉，如果在菲律賓東部早早北轉，那台灣下雨希望基本落空。

煙台居委會為防山火 禁居民上山祭祖

清明節是懷緬先人的日子，但在山東煙台市芝罘區東珠岩居委會近日卻發通告，指清明節假期期間嚴區內居民上墳、祭祀，引發當地群眾不滿。

通告稱是根據上級規定取消清明節上墳，並會由工作人員代為在本區內的先祖上墳祭祀，並會奉上鮮花一束，又要求居民嚴禁進山上墳祭祀等風俗活動，而改為在家中祭祀、追思。

芝罘區宣傳部工作人員回覆指，該通告的目的是為了防止山火，但是方法簡單粗暴，已對居委會負責人提出批評教育。

綜合報道

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！