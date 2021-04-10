廣東陸豐市2017年發生一宗火葬調包案，一名智障男被拐騙躺進棺材，替當地人家火葬。拐騙者被判死緩，但幕後主使者未被起訴，內地自媒體近日發佈《尋找屍體的人》文章探討事件，但遭迅速刪文，協助繙譯文章的汕頭大學學生陳男則被汕尾警方騷擾父母。

本月7日發佈的《尋找屍體的人》指出，陸豐一名黃姓老翁2017年過世後，家人出資10萬元人民幣（約11.8萬港元）委託靈柩車司機找屍，司機於是哄騙智障的林男，將他放入棺木火化，黃翁最終入葬風水寶地，涉案司機2019年被捕。二審判決書今年1月出爐，司機維持死緩原判。文章指出，黃翁家屬出錢聯繫殯儀館職員、司機等人表明需要一具調包屍體，惟家屬始終未被起訴。

學生繙譯《尋屍》文遭警威嚇

文章刊出後，一名自稱「被殺害後頂替富人火化男子家屬」發聲明表示未獲一句道歉，兇手被判死緩，黃翁家屬沒有被起訴，「作為受害者家屬我們感到非常不甘心」。文章也提到，民眾迷信、體制漏洞與社會弱勢者的不幸致流浪漢、乞丐、獨居老人等無主認領的屍體被調包，「弱勢、貧窮的人群是鏈條上任人宰割的一環」。文章事後被刪走，汕頭大學學生陳男因配合媒體繙譯成方言，其父母遭汕尾警方「騷擾」，要求他返鄉報到，否則進校抓人，陳男前日向多方求助。警方辯稱因報道影響當地形象，要求陳寫一份材料，消除事件的負面影響。

中央社