今年是中共建黨百年，國家中央網信辦近日開設舉報專區專線，供民眾積極舉報歪曲黨史和攻擊黨領導、和詆毀英雄烈士等行為，要反對「歷史虛無主義」的同時，中共中央辦公廳今天印發通知，即日起至今年底全面展開建黨百周年、以「永遠跟黨走」為主題的群眾性宣傳教育活動，要「大力唱響共產黨好、社會主義好、偉大祖國好的時代主旋律」。

網信辦舉報中心近期在官網、app和電話等管道，開設「涉歷史虛無主義有害信息」舉報專區。受理內容包括歪曲黨史、新中國史、改革開放史和社會主義發展史；攻擊黨的領導、指導思想、方針政策；詆毀英雄烈士；以及否定中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化等。 網信辦公告指，今年是中國共產黨成立100周年，有別有用心者打着所謂「反思歷史」、「還原真相」等旗號，斷章取義、無中生有，在網上散佈歷史虛無主義錯誤言論，企圖混淆思想、搞亂人心、消解「四個自信」，更引述中共總書記習近平言論，強調要旗幟鮮明地反對「歷史虛無主義」。

公告未有說明被舉報個案的具體罰則。日前，多名網民被指詆毀2020年中印邊境衝突中傷亡的軍人而遭刑事拘留。「英雄烈士保護法」於2018年立法通過，褻瀆否定英雄烈士、美化侵略，而違反治安管理，甚至犯罪者，將被依法追責。

除了設置舉報專線供民眾積極舉報歪曲黨史和攻擊黨領導等，「紅色接力」更體現在今日舉行的廈門馬拉松、無錫馬拉松、徐州馬拉松，及以接力形式從上海的中共一大會址跑到浙江嘉興南湖，以奔跑的方式為建黨百年慶生，重溫中共的一條紅免之路，以運動形式慶祝建黨百年。

央視新聞聯播今日報道，一項名為「關於慶祝中國共產黨成立100周年組織開展『永遠跟黨走』群眾性主題宣傳教育活動的通知」的文件通知，強調要以「永遠跟黨走」為主題，組織開展「形式多樣、內容豐富」的群眾性主題宣傳教育活動，並分兩階段實施。5月以前的第一階段，要深入學習宣傳貫徹中共十九大五中全會、全國「兩會」和「全國脫貧攻堅總結表彰大會」精神，展示「十三五時期發展的輝煌成就」，宣傳「十四五時期發展的美好前景」。

5月至今年底的第二階段，則要在6、7月間「形成高潮」，圍繞學習宣傳貫徹中共總書記習近平將在慶祝建黨100周年大會上的「重要講話精神」、中共中央正式宣佈中國「全面建成小康社會」等，組織開展「主題突出、特色鮮明的群眾性主題活動」。

通知提到，要「大力唱響共產黨好、社會主義好、改革開放好、偉大祖國好、各族人民好的時代主旋律」，激勵和動員全黨、全軍、全國各族人民「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，不忘初心、牢記使命，開拓奮進、攻堅克難」，「把愛黨、愛國、愛社會主義熱情轉化為實際行動」。

澎湃新聞網／中央社／央視

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