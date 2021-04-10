「貓咪淪為生育工具！」內地近日流行一種名為「貓咪繁殖計劃」的領養小貓模式，但推出不久已引起不少爭議。有關貓舍「免費」開放領養名種貓，領養人只需繳交一定押金，就可帶貓咪回家，唯一條件是要讓雌貓「交配」，生下來首胎幼貓全歸貓舍所有，而領養人取回押金後，還可繼續和貓舍合作，就是把日後雌貓生下的其他幼貓出售圖利。不少網民批評，這個領養模式變相鼓吹貓舍和「領養人」合謀做「貓子宮生意」。

據內媒報道，推廣這種「貓咪繁殖計劃」的貓舍多位於浙江杭州市，開放領養的品種貓，售價一般較高昂，包括有金漸層（英國短毛貓與金吉拉配種）、布偶貓及曼基康矮腳貓等。

領養的具體流程為：貓舍有2至6個月大的品種貓可供選擇，貓咪打完疫苗後，領養人便可帶牠回家，但領養前需簽署協議以及繳交押金。據悉，領養一隻2個月大布偶貓，需繳交押金6,500元人民幣（下同）。若領養的是雌貓，則需在貓咪6至9個月大發情時聯絡貓舍，安排配種，而雌貓所生下的「第一竇」幼貓，養至斷奶後需全部交回貓舍，領養人才可取回全數押金。

至於雄性品種貓，則借配一次可退還10%押金，大約一年借配10至12次。

若領養人想繼續合作，貓舍之後會以市場價回收接下來產下的幼貓。如布偶貓會根據花紋、骨架及頭型等，以1,500至3,000元一隻的價錢回購。若雌貓一年可生兩竇幼貓，一竇平均生4至8隻，最多可有24,000元收入。

不少網民對這種領養模式趨之若鶩，但也有不少愛貓人士狠批貓舍打着「免費領養」的旗號，實際上是把養貓成本轉嫁到領養人身上，而領養人還要將貓咪作為繁殖工具，把所謂的「首胎繁育權」送給貓舍，這並不是愛自己的寵物，而是把牠視為一種工具，甚至是在做「貓子宮生意」。

有流浪動物領養平台負責人擔心，這種領導模式助長貓咪淪為生育工具，「各種藥物、催情藥、催情針、不停的交配和生育是少不了。」由於無法確認貓舍的專業性，被送回貓舍配種的貓，也容易造成「無序繁殖」的後果，致繁殖出來的貓很容易有各種遺傳病，可能一輩子活在病痛裏，「可想而知後期會有大量棄養，從而出現大批流浪貓。」

紅星新聞網

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