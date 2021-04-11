南海氣氛緊張，除了解放軍航母遼寧艦與美軍神盾級導彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin，DDG-89）本月4日在菲律賓海上並排而行外，有傳媒報道中國的國產艦母山東艦，今年或將首次駛出公開進行演習，並有機會與遼寧艦合組雙艦母編隊，展現解放軍軍力。

內地傳媒近日不斷報道山東艦的消息，包括央視公開山東號士兵的日常訓練照，並首度曝光航母機庫、餐廳等內部畫面，以及介紹艦上的武器系統。有報道指，山東艦已經服役超過1年，在這一年多的時間裏，山東艦除有約6個月是在大連造船廠進行改進完善、海試外，剩下的時間基本都是在出海訓練、返港休整、出海訓練的循環中進行。

然而，山東艦的海試多是靠近渤海、南海等距離中國較近的海域進行，去年年底亦曾經通過台灣海峽。《南華早報》引述中國軍方消息人士指出，到西太平洋公開演習是山東號實現初始作戰能力的必要步驟，預計今年較後時間山東號會開始穿過第一島鏈，進入西太平洋進行演習和訓練。

多維新聞報道則指出，一旦山東艦做好出海作戰訓練的準備，且付諸實施，在如今南海、台海、釣魚台海域局勢升溫的背景下，中國海軍很可能會讓山東艦和遼寧艦組成史上首個雙航母戰鬥群，以強硬姿態展示力量。

可是，內地軍事自媒體分析，山東艦形成戰鬥力的標誌，是艦載的殲-15戰鬥機可以大規模上艦使用、進行夜間或惡劣海況下升降，及進行實彈實戰化演練等，而且，山東艦以大型航母編隊航行的畫面，至今仍未出現。分析又認為，山東號航母的編隊，將圶6至8艘戰艦組成，當中包括055型大型驅逐艦、052C/D導彈驅逐艦、054A導彈護衛艦、901大型綜合補給艦及1、2艘攻擊型核潛艇。如果進行登陸作戰，亦可增加071船塢登陸艦、075型兩棲攻擊艦等。

中國海軍4月5日發佈的消息，遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練，日本方面則披露，除航母外，編隊還包括055型南昌艦、052D型成都艦、太原艦、054A型黃岡艦、091型呼倫湖艦。

與此同時，解放軍正在進行春季大練兵，中國海事局密集發佈航行警告。浙江海事局稱已於10日7時至12時在東海使用武器訓練；大連海事局亦發佈公告，表示將於11日16時至18日16時在渤海海峽、黃海北部執行軍事任務；河北海事局亦指，將於11日至14日在渤海進行實彈射擊，並於15日8時至18時、17日6時至13時，在黃海進行軍事演習。

多維新聞／《南華早報》

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