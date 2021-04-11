內地一列由北京開往黑龍江齊齊哈爾的列車，周六（10日）在行駛途中突然遇上大火，列車被迫停下，有乘客更拍到當時車窗外的蘆葦正在燃燒，火勢相當猛烈。消防員隨後趕到現場，列車停了大約半小時後離開。當局表示，現時仍在調查詳細起火原因，強調事件中無人傷亡，亦未有設備財產損失。

該架編號為K382的列車當日駛至齊齊哈爾市富裕縣境內，因軌道旁的蘆葦起火而被迫停車。網上片段顯示，列車左側燃起熊熊大火，大批乘客要滯留在列車上。其中一名乘客表示，當時火苗在車窗外翻騰，車廂裏被烤得發熱，「這車停下之後，就看到冒煙了，過了一會兒這火就過來了。這個火應該是從路的北側往南側燒，把車廂的玻璃烤得特別熱，後來列車員讓（要）我們離車窗遠一點。」

消防員隨後趕到現場，列車約停了半小時後離開，有乘客指：「火車開走的時候，火還在繼續往前（燒）着。」網民均質疑列車當時為何停下，留言稱：「這不是應該過去嗎？停在這裏不是更危險？」「停感覺更危險的樣子！」「開過去好點吧，停下烤火玩？」另外有人表示：「乾燥的蘆葦確實會成為引火物，蘆葦連片生長的狀態，如果發生火災，火勢也不容樂觀。好在沒有人員傷亡，看來鐵路沿線消防工作也應當重視起來。」

另外，台灣太魯閣號出軌事故，竟成為大陸交通部門的警示例子。吉林省交通運輸廳安委會上周日（4日）發表題為「省安委會辦公室關於台鐵太魯閣號408次列車脫軌事故和沈的警示通報」，指太魯閣號事故造成嚴重傷亡，並要求各地單位要「深刻吸取教訓」，以公共巴士、旅遊巴士、危險貨物運輸、重型貨車、軌道交通為重點，立即展開全面的道路運輸安全隱患專項排查整治，同時下令嚴厲打擊鐵路保護區內違法施工行為，嚴防施工車輛、料具等侵入鐵路安全限界。

新浪微博／澎湃新聞／吉林省交通運輸廳

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