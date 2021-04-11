內地一名李姓男遊客上周五（9日）與好友前往海南省三亞市一間餐廳用餐，其間點了蒜蓉錦繡大花龍蝦、海膽蒸蛋等6款菜式，卻發現海膽蒸蛋只有蛋沒有海膽，且認為龍蝦被調包，遂與店東理論，要求對方打折不果而發生糾紛，過程中更遭一名女子威脅「小心走不掉」。三亞市當局事後回應事件時稱，涉事餐廳明碼標價，不存在調包現象，亦沒發現店東有威脅遊客的情況。

網上片段顯示，李男當日一行5人到三亞市雲起觀蒼海飯店用餐，並點了蒜蓉錦繡大花龍蝦、海膽蒸蛋等6款菜式，總額2655.6元人民幣（下同，約3156港元）；後來，李男發現海膽蒸蛋只有蛋沒有海膽，且認為龍蝦被調包，於是憤而將海膽蒸蛋全部挖出來，並對店東說「海膽在哪裏？你給我找出來看看！」

其後一名女子突然上前向李男表示：「哥，你別鬧了，我們老闆勢力很大，鬧到最後你們也走不了。」聽到她的話後，李男稱當時內心感到非常害怕，擔心人身安全受威脅，於是報警求助。警方抵達現場後與店東協商，及後店東同意取消228元（約270港元）的海膽蒸蛋，李男最終支付2427.6元（約2884港元）後離開。

李男表示，當時警方甚至特意駕車將他們一行人送回酒店，途中向他說：「你遇到這種事情他們也沒辦法，只能告訴你要把證據收集好，投訴12315（消費者投訴舉報專線），因為這間店已被別人投訴過很多次了，最後都是不了了之。」

三亞市當局其後於周日（11日）透過微信公眾號發佈《關於網友投訴三亞某飯店海鮮欺客宰客情況的調查通報》，指當局高度重視事件，強調已立即展開調查。根據初步調查，該飯店所售海鮮品明碼標價，使用的秤重工具亦符合要求標準，產品銷售加工過程公開透明，均有錄像佐證，未發現有海鮮掉包、摻雜摻假等價格欺詐行為。

通報續指，李男當時曾因海膽蒸蛋內沒有海膽，而與涉事店東發生爭執；據了解，當地當季海膽汁多肉少，與其他地區口味有所差異，一般採用蒸蛋的方式供客人食用，而為證明海膽情況，涉事店東曾現場宰殺一隻海膽供李男查實。至於該名出口威脅的女子並非涉事餐廳員工，「可能是消費者上廁所時一名路過的女性對其所說」，而警方現正尋找該女子進一步核實。

通報又謂，警方當日返回警局途中遇見李男，見當時無來往車輛而載他返回酒店，「不存在消費者受威脅後由民警護送返店的情況」，並強調當局對欺客宰客行為零容忍，會全力維護消費者合法權益。

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