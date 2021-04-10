50年前的「乒乓外交」被指「小球轉動大球」，由一次跨國的體育交流活動，開啟了中美建交的大門；再回看今天兩國關係全面惡化，甚至被指已進入「冷戰2.0」的格局，加上中共高層楊潔篪早前那番「震撼人心」、恍如「離婚獨立」宣言的「（北京）不吃美國這一套」，似乎顯得相當諷刺。雖然內地官方昨日實體紀念活動欠奉，但官媒卻異常高調作紀念，還透過美國「中國通」的嘴巴強調：「中美需要繼續一起打乒乓」。資深時事評論員劉銳紹對《蘋果》表示，北京雖然與美國處處作對，但現階段仍要適時緩和雙方的緊張關係，達到有弛有張的平衡，這才符合中國的最大利益。

關係處於極度緊張的中美兩國，昨日各自均有為「乒乓外交」50周年作紀念。其中，美國多地駐華使領館都有在微博發佈紀念文章，美國駐滬總領事館更上載3位當年有份參與「乒乓外交」的美國運動員Judy Hoarfrost、Connie Sweeris和 Dell Sweeris的專訪短片，追憶這段歷史，內容平實，主要是強調有關體育、文化及教育交流，有助打破國與國之間隔閡等訊息。

內地官式紀念活動欠奉，或許是要對應當年的「乒乓外交」，由「民間」體育活動開始，再加上若無美方人員參與而「唱獨腳戲」，絕不理想。不過，內地官媒這幾天卻發表了不少紀念文章以及播出多個電視回顧節目，當中訪問了不少有份參與「乒乓外交」的運動員及相關人士。當中所表達的訊息，似乎是要爭取「球」必須繼續打下去，但對象不是美國政府，而是美國人民。

例如，新華社昨日一篇發自華盛頓的英文文章，開宗明義指「中美需要繼續一起打乒乓」。文章借美國知名中國問題專家唐興（Daniel B.Wright）的嘴巴說出這番話，又謂在當前世界形勢下，美中關係面臨着一些挑戰，但「乒乓外交」的啟示是，兩國有充足的理由繼續加深彼此間的人文交流。

央視新聞客戶端昨日在為慶祝中共百年黨慶而設的欄目「百年瞬間」，以〈美國乒乓球代表團應邀訪華〉為題發文，當中特別引述當年中國乒乓球隊隊員莊則棟，與「上錯車」的美國運動員科恩所說的一番話：「美國政府對中國不友好，但是美國人民和運動員都是中國人民的好朋友。」

文章之後又引述「中國老友」、美國前總統尼克遜（Richard Nixon）1972年訪華時所說：「如果我們兩國人民是敵人的話，那麼我們共同居住的這個世界的前途，就的確是黑暗的了，我們沒有理由要成為敵人。」是否有弦外之意？不得而知，但相信應該是北京對美政策的主旋律。

中新社昨日的紀念文章也有相類似的論調，不斷強調「乒乓外交」是由中方邀請美國乒乓球隊實現訪華，「打破了中美之間隔絕22年的冰河封蓋，為兩國最高領導人直接會晤鋪下基石……符合中美兩國人民根本利益……歸根結柢是由人民的意願決定。乒乓外交是一個可以為今天帶來希望的範例，值得紀念。」

資深時事評論員劉銳紹認為，在中美交惡之際，內地官媒仍高調紀念「乒乓外交」50周年，主要是要在兩國緊張的關係中，維持有弛有張的平衡。他指，雖然北京現時看似處處與美國對抗，但也會在適當時候釋出善意，緩和雙方關係。只有在這種既有對抗也有緩和的張力下，中美才能由抗衡，發展至制衡，從而達致勢力平衡。

另外，北京一向重視「民間外交」，期望透過爭取美國民眾的同情與諒解，來牽制美國政府對華強硬政策，而紀念「乒乓外交」50周年，正好喚醒美國人對過去中美關係的集體回憶。不過，北京也不至天真到覺得美國人會因此改變敵視中國的態度。中美間始終是國力的比拼，但劉銳紹相信，縱使這種「大外宣」效果不大，影響甚至是零，北京出於現階段不能與美國「全面擘面」的戰略考慮，仍會繼續相關的宣傳。

另一資深時事評論員林和立則認為，美國總統拜登上台初期，北京高興了一陣子，但隨後很快發現拜登仍延續特朗普的強硬對華政策，雙方關係因而日趨惡化。而北京利用媒體這次高調紀念「乒乓外交」50周年，相信是想伸出橄欖枝。不過，林和立相信，北京這個舉動根本是不設實際，並且全無作用，因為中美關係已不可能回到過去，兩國未來的競爭速度及力度，只會越來越大。

所謂「乒乓外交」，源於1971年3月28日至4月7日在日本名古屋舉行的世界乒乓球錦標賽，美國運動員科恩「誤上」接載中國隊隊員的旅遊巴士，雙方因而展開一段夢幻般的友誼。隨後，毛澤東邀請美國乒乓球隊訪問中國，促成了1971年4月10日，15名美國乒乓球員及相關人員訪問廣州、北京和上海，成為中共建政後第一個到訪中國的美國代表團。隔年，中國隊回訪美國，到訪8個城市。

《蘋果》記者

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