兩岸疫情最新數字：大陸4月10日新增10宗確診個案，全部為境外輸入個案，分別是廣西3宗，上海2宗，北京、天津、山西、廣東及四川各1宗。大陸累計確診90,410宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,056宗，死亡個案10宗。

國家衞健委公佈，至前日內地已接種1.61億劑武漢肺炎疫苗，以14億人口計算，接種率11.5%，仍然遠落後於美國、英國等。當局在周末加大呼籲民眾接種疫苗的力度，北京更派社區工作人員和義工，一早在街上進行傳，並詢問途人是否已經接種疫苗。

可是，民眾最擔心除了保護力、副作用之外，就是甚麼人可以接種。有網民上載一份由北京市海淀區在本月2日發出的《關於進一明確新冠苗接種禁忌症及相關問題把握標示的通知》，列出不能接種或暫緩接種的條件。

其中不能接種者，包括：

●過往接種疫苗曾出現嚴重過敏反應（如急性過敏反應、血管神經性水腫、呼吸困難等）。

●對疫曲成份及輔料過敏者（滅活武肺疫苗包含磷酸氧二鈉、氧化鈉、磷酸二氫鈉、氫氧化鋁）。

●慢性疾病的急情發作期，或未控制的嚴重慢性病患者。

●妊娠期。

至於暫緩接種的人則包括：

●發燒、痛風發作、重感冒、心梗、腦梗等症病急性發作期。

●惡性腫患者手術前後，正在進行化療，放射治療期間。

●患有未控制的癲癇和其他嚴重神經系統疾病。

在早前爆發本土疫情的雲南省，已連續兩日未發現新病例，不過，當地仍有88名確診病人在當地醫院隔離治療，當中包括84個本土診病例及25個本土無症狀感染者。最多病例的瑞麗市決定，自今日起將進行全市第三輪核酸檢測。

高雄市長陳其邁將接種AZ疫苗

歐洲藥品管理局早前指，不能排除阿斯利康（AZ）疫苗與出現血栓有關係。台灣已先後取得兩批、逾31.6萬劑這款疫苗，11縣市首長昨日公佈，將在明日接種這種疫苗。高雄市政府指，市長陳其邁將在12日和13日，高雄市議會定期大會的市長施政報告及質詢後，在周三（14日）接種AZ疫苗。

亦會在明日接種的新北市長侯友宜則表示，身為縣市首長，有責任率先接種，強調「地方指揮官沒有退避的理由」。

綜合報道

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！