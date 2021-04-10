中國被喻為山寨大國，國人足不出國就可環遊世界、造訪各國「名勝古蹟」！對此，國家文物局、文化和旅遊部日前聯合發佈「關於堅決遏制濫建山寨文物之風的通知」，嚴打山寨文物之風，批評部份地方為了吸人眼球、招攬遊客而打造山寨文物，部份甚至涉嫌醜化、異化文物，造成不良文化影響。

當局要求各級文物行政部門要嚴管嚴控新增該等建築，加強源頭管理，及時叫停可能造成醜化、異化文物的專案。各省級相關部門將展開排查，發現粗製濫造山寨文物、訛傳歷史、虛假宣傳、誤導公眾認知的，及時督促整改並報告相關情況。

假兵馬俑遭點名批評

內地山寨技術堪稱「登峯造極」，河北石家莊曾出現一座1比1的仿製獅身人面像，而遭埃及當局投訴；安徽安慶文博園出現山寨兵馬俑，遭國家文物局點名；陝西寶雞、遼寧綏中、重慶等多地都出現了山寨版天安門。居住在美國的作者博斯克（Bianca Bosker）曾走訪中國各地，並在2013年撰寫「誰把艾菲爾鐵塔搬到中國？」一書，認為造成這種風氣的原因很多，像是：傳達對西方美好生活的夢想、炫富或是創意性改造。書中舉例的山寨外建築包括：廣東複製被列為世界遺產的奧地利小鎮哈爾施塔特（Hallstatt）、杭州的複製版艾菲爾鐵塔（Lattice tower）等。

而內地近期惡名昭彰的山寨建築出現列為「國家級貧困縣」的貴州獨山縣，竟耗資人民幣22億元（約26億港元）建造一座仿古建築，被稱為「山寨紫禁城」。

中新網/中央社