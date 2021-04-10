國藥集團中國生物研究院的重組新冠病毒疫苗，於上周五（9日）獲國家藥品監督管理局批准進行臨床試驗，這是國藥繼兩款滅活疫苗後，以另一種技術研究的新冠疫苗。同日，世衞組織披露，國藥、科興兩款中國新冠疫苗的評估工作已近尾聲，當局將於底至5月初作出最終決定，是否將其納入緊急使用清單。

使用重組技術

中國生物研究院表示，重組新冠疫苗採用基因工程技術構建細胞株，重組抗原蛋白，免疫後可誘導產生針對性中和抗體，阻斷病毒與受體的細胞結合，發揮保護作用。這款重組蛋白疫苗是國藥繼兩款滅活疫苗後，第三款獲批進行臨床試驗的新冠疫苗。國藥指，這種技術路線成熟，適合大規模生產，過程中不涉及活病毒和其他感染性材料，毋須在高等級生物安全環境下生產。

此外，世衞監管和資格預審部主管加斯帕（Rogerio Gaspar）在9日的記者會上表示，中國兩款疫苗處於評估的最後階段，當局將於本月26日召集技術諮詢小組評估，若兩家企業代表都缺席會議，將改在下月首周舉行。據悉，世衞組織免疫戰略諮詢專家組曾於3月31日表示，國藥和科興提交的兩款武肺疫苗的相關數據顯示，其保護效力符合世衞組織要求，不會對人體造成傷害。截至目前，已獲世衞納入緊急使用清單的有美國輝瑞製藥與德國BioNTech、美國強生旗下楊森製藥公司，以及英國阿斯利康和牛津大學聯合研發研發的三款疫苗。

新華社/觀察者網