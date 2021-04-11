內地因為網絡購物平台盛行，亦令速遞行業盛行，不過，各大速遞公司為着爭奪巿場佔有率，紛紛打起減價戰，但最終可能殺敵一千，自損八百。業內龍頭順豐預計今年首季錄得史上首次虧蝕，而且更虧蝕更高達11億元人民幣（約$13億港元）。今年首季錄得。另外兩間挑戰者百世快遞與極兔速遞因涉及低價傾銷被罰款，有專業人士認為，低價競爭導致順豐目前的窘境，需要監管部門出手，扭轉激烈的減格戰。

順豐控股4月8日發佈的公告指，預計今年首季度虧損9至11億元人民幣（下同，約10.7至13.1億港元），是順豐歷史上首次虧損，而去年同期盈利9.07億元（約10.77港元）。順豐在公告中解釋，是因為要投入資金擴大市場佔有率，加上疫情延緩資本性開支投入等5個原因導致虧蝕。業內人士則認為順豐想通過降低價格，搶奪更多的市場佔有率。

同一時間，內地的速遞出現不少的競爭者，同樣以低價爭取巿場，但其中兩間，百世快遞、極兔速遞就因低價傾銷，且整改未達要求，而被浙江省義烏市的郵政管理部門罰款，公司部份分流中心要停業整頓。消息人士表示，兩家公司此前的收費標準，遠低於業內普遍的成本價每單1.4元（約1.7港元）。

中國交通運輸協會快運分會副會長徐勇指，去年開始陸續有速遞公司因為撐不過價格戰而倒閉，價格低於成本的無序競爭，讓整個行業陷入不健康發展的惡性循環，「現在快遞為甚麼會送不上門，因為這個價格根本支撐不了」。

徐勇認為，此次義烏官方的介入整改很有必要，但僅僅是對一兩家企業的整頓，力度不夠，應該聯合其他部門，改變電商控制速遞價格的局面，讓速遞行業的競爭能令消費者受惠。

AI財經社／央視

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