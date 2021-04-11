近日，左報及建制派突然針對沙嶺殯葬城大舉出擊，指這個距離深圳羅湖只有幾百米的「超級殯葬城」引起深圳居民不滿，影響兩地關係，要求重新規劃。這是一個很有意思的個案，足可反映中港關係的變化，更進一步證明港官及建制派正是北京口中的廢物。

首先，香港政府早在2010年已提出這個計劃，明年會完成基建，2024年全部落成時將提供逾20萬個骨灰龕位，其間多次提交給立法會都獲得壓倒性支持。例如現在的擴建方案2017年10月20日在立法會財委會之下的工務小組就以42票贊成、1票反對（朱凱迪）獲高票通過，當時投贊成票的就包括現在強烈反對的陳克勤等建制派議員。難道他們忘記得一乾二淨了嗎？他們及左報的寫手，現在才知道深圳居民的想法？他們現在才知道這樣的規劃會影響港深兩地關係？從深圳人角度看，無論是提出規劃的港府官員，還是一直全力支持計劃的香港建制派，都是十足的忠誠廢物！

其次，這班人如今大力打倒當日的自己，無非就是想證明自己今日已非廢物。在如今政治極不明朗的過渡期，這班人明白到北京對香港建制派在過去二十多年的表現極不滿，誰人要走誰人可留都心中沒數。在如此前途極不明朗之下，他們必須努力表現自己，緊跟北京路線是最基本要求，找到一些能討好北京的議題就更好。他們以為，既然深圳KOL及傳媒突然炒起沙嶺規劃，本港左報也日日批沙嶺，證明北京在暗中力撐，而就此事努力表演一番應該會加分。但如此急於打倒昨日的我，不就是證明昨日的自己好廢嗎？

中國國內也有很多省市之間的規劃糾紛，同樣會將厭惡性產業推向與鄰省鄰市接壤地區，一般都是由省長或省級對口部門之間商討，若無法解決就上交國務院仲裁，到時就要看各省市在北京的實力和後台了。至於廣東與香港的規劃糾紛，本來就有粵港合作聯席會議這個平台，港深之間還有邊界區發展聯合專責小組，如今更有韓正領導的粵港澳大灣區建設領導小組，真想要解決這個問題，易如反掌，但建制派選擇做騷，既討好深圳，又藉着批評特區政府很廢就顯示自己不廢，完全是多餘的政治表演。而且，國內人大代表若為遷就鄰近地區而犧牲自己省市利益，在本地官場眼中絕非顧全大局，而是出賣本地利益，必遭唾棄。

資深傳媒人

潘小濤

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