台鐵太魯閣號列車本月2日發生出軌事故，最終導致49人身亡逾200人傷。近日，有網民質疑趕赴花蓮為罹難者修復遺體的團體食「人血饅頭」收捐款。涉事團體發言人流淚強調，未曾收過酬勞，以及有親歷過程的律師發聲證團體清白。

事故中，大批在隧道的死者，因車廂猛烈撞擊致遺體嚴重損傷，不少人更殘缺不全。「76行者遺體美容修復團隊」知悉慘劇後，即由全台各地奔赴現場，義務協助修復罹難者遺體，減少死者家屬的傷痛。

「76行者」的義行感動外界，令許多民眾紛紛表示想捐款支持，但有部分網民卻嘲諷，「不是說零酬勞嗎？」，質疑他們是在吃人血饅頭。

律師陳孟秀周一在Facebook寫下對「76行者」的第一手觀察，指他們過去10天，24小時在現場輪班為罹難者修復遺體，睡也是坐着睡，部份人更因過勞及睡眠不足，致肌肉疼痛，頭痛感冒或四肢水腫。

另外，早前報道指，許多遺體滿佈列車玻璃碎片及斷骨，修復師在清理及修復過程中常遭割傷，只作簡單消毒包紮後即再投入工作。

兒權會理事長、「76行者」發言人王薇君強調成員艱辛修復遺體，卻還要忍受網民無理攻擊，一度氣憤落淚。她強調「76行者」沒有收取捐款，有人或會將善款轉捐給兒童權益會，但這些捐款賬目一定會公佈。

網紅鳳梨向台灣《蘋果》解釋，之所以引起風波，是因事故發生之初見「76行者」義舉，所以希望捐款盡些心力，但因他們並無專戶，才請王薇君幫忙。鳳梨表示，王薇君4日已來電表明不要匯款，強調圓滿處理罹難者後，再當面商量如何善用善款，卻不料引起部份網民誤解，對他們作言語攻擊。

台灣《蘋果新聞網》

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