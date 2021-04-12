（更新內容）台灣的抗疫成績在全球有目共睹，卻因為北京的壓力，而得不到國際社會的正視。由美加聯手創辦的一個國際安全論壇，原定去年底頒發傑出公共服務獎給台灣總統蔡英文，但有報道指出，因為加拿大政府擔心此舉將引發北京報復，施壓該論壇不要頒發獎項給蔡英文。台灣外交部則表示，如獲獎將是對蔡英文及台灣人民在抗疫的肯定。

美國新聞網站Politico昨日報道，總部設於美國的哈里法斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）去年底決定，將頒發「麥凱恩公共服務領袖獎」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）給蔡英文，以表彰台灣抗疫表現。據報道，該論壇的這項決定也獲得美國已故資深參議員麥凱恩（John McCain）遺孀辛蒂麥凱恩（Cindy McCain）認可。

然而，該論壇卻遲遲未公佈蔡英文得獎消息。Politico引述消息來源指出，主要是因為加拿大杜魯多政府擔心此舉會讓加國和北京的關係更加惡化，因此施壓哈里法斯國際安全論壇，威脅若該論壇頒獎給蔡英文，便會取消所有贊助。

由於加拿大政府是哈里法斯國際安全論壇的最大贊助者，若加國取消所有贊助，該論壇將被迫暫停頒獎程序。論壇副主席雪佛（Robin Shepherd）不願證實蔡英文得獎，僅透過聲明表示：「我們很期待宣佈得獎消息，並在適當時間頒獎，主要是受到疫情影響。蔡英文總統是一位相當受到尊重的國際領袖，台灣第一位女性總統，她同時也是一位堅守倡議民主的元首。她絕對是得獎的理想人選。但在此刻，我們沒有更多消息宣佈。」

台灣外交部發言人歐江安今日（12日）表示，與HFX一直保持密切聯繫，目前HFX尚未公佈2020年「麥凱恩公共服務領袖獎」得主，基於民主理念及對論壇的尊重，會尊重頒獎結果。他表示如果論壇確實有意頒獎予蔡英文，將會是對蔡英文及台灣人民在抗疫及民主的一項肯定與殊榮。

歐江安又說，台加關係友好，是共享民主、法治及人權價值的理念相近國家。加拿大總理杜魯多也公開肯定台灣的民主制度並支持台灣參與國際多邊論壇，外交部亦感謝加拿大政府長期堅定支持台灣參與國際組織。

加拿大政府則未正面回應是否施壓哈里法斯論壇，僅透過國防部發言人強調，加國確實提供贊助給該論壇，但不會參與論壇的決定和計劃。

加拿大於2018年底應美國引渡要求，在境內逮捕中國電訊製造商華為副董事長孟晚舟，並因此惹怒中國。中國政府也在隔周逮捕兩名加拿大公民，並以危害國家安全等罪名將兩人起訴。

另外，華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）、何瑞恩（Ryan Hass）及華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser），日前投書美國全國公共電台（NPR），呼籲外界不要炒作台海戰爭風險，這只會有助北京氣焰。

3位知名的中國專家在文章中指出，北京首要目標非武統台灣，而是嚇阻台獨並靠長期心理戰削弱台灣人反抗意志，外界過度放大中國國家主席習近平過去「兩岸政治分歧問題不能一代一代傳下去」的發言。自毛澤東以來，中共每任領導人都展現統一決心，且現年已67歲的習近平，不太可能親眼目睹台灣是否會在外界推定的2049年期限前被大陸統一。美方不應只專注軍事威脅，也應強化與台灣的經濟關係。

台灣《蘋果新聞網》/ 中央社

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