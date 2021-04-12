除了台灣中南部地區近來出現旱情外，對岸廣東多地亦出現乾旱、缺水情況，潮汕地區部份縣巿要採取分區輪供、限時供水等措施，若缺少降雨情況無改善，潮州唯一大型水庫可用水量僅可維持至5月下旬。另外，旱情越趨嚴重的台灣，有氣象專家指，即使4月有颱風生成，也無助改善台灣乾旱情況。

目前潮州共有8個鄉鎮實行分時段供水，分別是饒平縣上饒鎮、饒洋鎮、三饒鎮、新塘鎮、湯溪鎮、樟溪鎮、錢東鎮及潮安區登塘鎮，其中潮安區登塘鎮每天供水時間為下午4時至晚上12時。

由於長時間缺少有效降雨，位於潮州市饒平縣的黃岡河多條支流已接近乾涸。其中，黃岡河支流聯饒溪星光段，原本50多米寬的河道已幾近見底，流入湯溪水庫的黃岡河主幹道僅剩下2米多寬，河床多處乾裂。

湯溪水庫是潮州當地唯一大型水庫，現時水庫的可用水量約可維持至5月下旬，其他中型水庫可用水量約可維持至4月下旬。

截至上月30日，潮州全市山塘水庫總蓄水量9,870萬立方米，較多年同期少53%。目前，潮州已有20宗小型水庫低於死水位。

另外，揭陽普寧市麒麟鎮亦嚴重乾旱，早前當地政府採取「供一停二」方式分區輪流供水，後從普寧湯坑水廠供水管網鋪設7管道引水至麒麟鎮後，目前仍以「供一停一」方式供水。

至於在汕頭巿，同樣因為降雨量較往年少，截至3月28日，全市水庫總蓄水量只得約3,800萬立方米，是正常蓄水量14.3%，潮南區要採取全區「供三停三」的階段性節水措施。

自2019年秋季以來，廣東已連續兩年出現秋冬春氣像乾旱。廣東平均降雨偏少34%，其中粵東地區降雨比常年偏少六、七成，目前全省水庫蓄水普遍減少，大中型水庫的總蓄水量為115.8億立方米，比常年減少44.8億立方米。

更早已受旱情困擾的台灣，因菲律賓東面正有熱帶系統醞釀，令不少人寄予厚望。不過，氣象達人彭啟明指，4月份的颱風會加長台灣附近的東北風，導致「鋒面來不了，午後雷雨也長不出來，對中南部水情難有助益。」

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也撰文指，該熱帶系統即使變成颱風，但無論其走向如何，對台灣均「無紓解乾旱的機率」。

台灣德基水庫蓄水量史上新低，只剩百分之4.5。大甲溪電廠遙控中心表示，如沒有大量進水，估計將無法撐到半個月。

《南方快報》／台灣《蘋果新聞網》

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