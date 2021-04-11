【南海升溫】

南海局勢日趨緊張，中美海軍動作頻繁。中國先派220隻漁船騷擾菲律賓，又派航母遼寧號及其戰鬥群於台灣海域軍演，美軍亦罕有上載相片，顯示日前在長江口出現的驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin），本月4日於菲律賓海與遼寧號並排而行，美軍艦長更坐在椅上翹腿監視，狀甚輕鬆。比對近日南海日程，馬斯廷號當日可能在長江口等待遼寧號，再尾隨其進入菲律賓海，監視其操練。有軍事專家稱，連帶近日美軍在南海上動作頻頻，今次美軍想顯示掌握中國軍艦所有行蹤，無懼中方南海威脅。

中美軍艦南海相遇偶有發生，2018年10月底美國驅逐艦狄卡特號（USS Decatur），曾與中國驅逐艦蘭州號在南沙群島相遇，兩艦最近只差41米。這些照片往往都是衞星圖像顯示，影像模糊，但這次美海軍上載的相片與過往絕不相同，透露多個重點，包括相片是本月4日拍攝，由艦長布里格斯中校（Robert Briggs）和副艦長斯萊中校（Richard Slye）在導航室監測水面接觸情況。今次兩艦距離極近，以馬斯廷號的角度清晰看到遼寧號情況，連艦的舷號「16號」和甲板上的艦載機都輕易見到，艦上見到4至5架殲-15戰機，空中無戰機。相片看不到遼寧號的戰鬥群等。

軍事評論員黃東向本報分析，航母出動必然有其他戰鬥群，相信美軍有拍攝其他中國艦，但今次只是選擇上載拍攝到清晰的遼寧號相片。本報記者下載相片觀看美軍相片及拍攝數據，相片明顯經過剪裁。數據顯示，相片拍攝時間是4月4日12時22分，焦距是16mm超廣角，遼寧號長304米。根據遼寧號在相片的影像數據，估計當時美軍與遼寧號距離800米至900米。相片顯示布里格斯坐在椅上，雙腳翹在艦邊監看遼寧號。他身上帶有望遠鏡，但沒有使用，予人感覺相當輕鬆，絕無半點劍拔弩張氣氛。

綜合上述資料，國防安全研究院學者蘇紫雲向本報估計，馬斯廷號本月3日先於長江口待命，解放軍5日宣佈近日已在台灣周邊海域訓練，馬斯廷號很可能在3至4日已再尾隨遼寧號進入菲律賓海，才拍攝到這張相片。蘇估計美軍以此向北京發出訊息，美軍掌握中共軍艦全部行蹤。他又稱，美軍本月羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）、艾森豪威爾號（USS Dwight D. Eisenhower CVN-69）、列根號（USS Ronald Reagan CVN-76）三個航母戰鬥群進入南海，加上英國航母亦長駐太平洋，今次是兩國海軍隔空較勁，中國航母戰力遠不如美國。

山東艦將赴西太平洋演習

美軍近日在南海動作多多，包括增派艦隻到南海和馬來西亞舉行聯合軍演，同樣有上載照片對外公佈，未知今次是否延續做法。《南華早報》引述中國軍方消息人士指，第一艘國產航母山東艦，今年較後時間會進入西太平洋進行演習和訓練，並與遼寧號合流，相信是為加強牽制美軍。

《蘋果》記者/美國海軍網站