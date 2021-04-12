全國政協外事委副主任、上海前市長楊雄因心臟病突發，今日淩晨在華山醫院離世，終年68歲。內媒報道，楊雄的喪禮將於周五（16日）在上海龍華殯儀館舉行。有指，楊雄屬「江派」，仕途並不得意，2017年卸任上海市長後轉調全國人大及政協「閒職」，成為三十多年來沒有獲得高升為國家領導人的上海市長。有網民今日更翻貼，楊雄2018年拿着布袋在上海街頭倚牆而立的落寞照片。

公開資料顯示，楊雄1953年11月出生，浙江杭州人，學歷至經濟學碩士，多年來在上海的財經系統中工作，曾擔任上海市信息投資股份有限公司董事長、上海航空公司董事長、上海航空股份有限公司監事會主席等。2001年2月，楊雄任上海市政府副秘書長，兩年後任上海市副市長，2007年5月，54歲的楊雄躋身上海市委常委。

2012年5月，十屆上海市委一次全會選舉俞正聲為市委書記，韓正、殷一璀為市委副書記，楊曉渡等為市委常委。那次換屆時，即將滿60歲的楊雄沒有連任上海市委常委。在同年召開的十八大上，他也沒有當選中共中央委員及候補委員。不過，同年12月，楊雄接替晉升為上海市委書記的韓正，出任上海市代市長，不久坐正，這在改革開放以來對省部級高官的人事安排中十分罕見。

有傳聞指，楊雄是前國家主席江澤民長子江綿恆的親信。當年，上海街談巷議指，楊雄是上海台面上的市長、江綿恆是地下市長，而且台面上的市長對地下市長言聽計從。

楊雄任內，上海成立了內地首個自貿區，又見證了上海迪士尼樂園落成。不過，2017年1月，楊雄卸任市長，成為三十多年來沒有獲得高升為國家領導人的上海市長。之前幾任市長，包括江澤民、朱鎔基、黃菊、陳良宇、韓正都高升為市委書記，徐匡迪也晉升為全國政協副主席。

楊雄隨後被任命為全國人大財經委員會副主任委員，翌年又被調任全國政協外事委員會副主任。2018年12月，楊雄被網民發現孤獨一人，拿着環保布袋出現在上海復興中路上倚牆而立，「沒有了前呼後擁，看上去有幾分落寞，有個路人在跟他交談。」

該名網民當時還稱：「願這樣的場景不僅是任後，在任也應該是常態。公務員是職業，而非權力！」

多維新聞網

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