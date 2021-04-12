解放軍戰機頻頻侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），更曾派出無人機在東沙島上空飛行。台灣國防部表示，為強化東沙快速運輸、戰力支援，已重新啟動東沙機場跑道整建工程，預計明年2月底完工。另外，台灣在東沙及南沙指揮部部署的武器已編列預算，料將購置292具「紅隼反裝甲火箭彈」，其中東沙會配備168具，以防解放軍奪島。

台灣海巡署證實，解放軍無人機近日在東沙島上空繞島飛行，不排除進行情報搜集，推斷相關軍事或準軍事擾台作為，將隨台美關係深化而增強；也排除中共透過民兵船、海警船、軍艦的三線機制對台灣本島及外島給予壓迫，或引起小規模摩擦及突發事件。

根據台灣國防部送交立法院的預算解凍報告指出，東沙機場跑道整建工程是在去年2月決標，原訂去年4月6日開工，但因兩岸及國際情勢緊張、天候環境等因素，以至到今年3月還未開工，但目前已重新啟動工程，預計明年2月底完工。

台灣國防部同時表示，為避免船運影響東沙機場跑道整建工程進度，已與承包商及固定航運公司簽約，保障物資載運優先權，並完成開工整備；另要求承包商與監造派遣專任人員長期駐點，嚴格管制工程進度。

另外，為了滿足東沙、南沙防衞作戰需求，海巡署東南沙分署已分年編列預算，採購台灣中科院「紅隼反裝甲火箭彈」，其中南沙指揮部有124具、東沙指揮部有168具。

中央社

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