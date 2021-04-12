中美角力背景下，兩國海空軍頻頻在台灣周邊現身。美國海軍羅斯福號航空母艦今午由南海穿越巴士海峽，往西太平洋續與菲律賓聯合演習，中國的遼寧號航母群則由台灣西南海域到南海。台灣國防部強調，對台海周遭海空域狀況均嚴密監控，並在晚間公佈，解放軍今日有25架次軍機飛入台灣西南空域防空識別區（ADIZ），是國防部去年9月17日公佈共機動態以來最多架次一日。

台灣國防部指，今日進入台灣西南ADIZ的解放軍軍機，分別涉及2架次運-8反潛機、1架空警-500預警機、4架次殲-10戰機、 14架次殲-16戰機、 4架次轟-6K長程轟炸機，共25架次，刷新紀錄。台國防部指，針對解放軍活動，台空軍派出空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

軍事迷Facebook專頁「台灣西南空域」較早前指，台灣軍方今早清晨6時52分至15時57分，共發11次廣播驅離共機。該專頁統計指，本月至今解放軍有11天派機進入台西南ADIZ，台空軍本月廣播驅離共52次。今年累計有86天有共機進入台防空識別區，台軍有262次廣播驅離紀錄。

共機之外，美軍的EP-3E電偵機及KC-135T加油機今日也在台灣屏東南方巴士海峽上空出入。

台灣《蘋果新聞網》

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