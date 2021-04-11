北京鼓動抵制瑞典時裝品牌H&M事件，再在瑞典引發餘波。瑞典三個在野黨要求驅逐素有「戰狼外交」作風的中國駐瑞典大使桂從友，理由是中國大使館日前致函警告報道H&M事件的瑞典記者。不過，瑞典外交部表示不會驅逐桂大使，期望兩國能保持對話管道。

專注報道中國事務的瑞典自由身記者Jojje Olsson稱，因報道中國抵制H&M事件遭中國大使館致函威脅。他謂這不是首次接到中國大使館的威脅，但這次比以往更強烈。

桂從友恐嚇報道H&M記者

Olsson曾任駐北京記者，但2016年疑因經常報道敏感內容不獲續發工作簽證，被迫改駐台北，瑞典民主黨、左翼黨和基督教民主黨因此要求政府驅逐桂從友。三黨指類似事件並非首次發生，只召見大使表達不滿並未能改變中國大使館作風。外交部長林德（Ann Linde）前天回應稱，不會通過驅逐大使作政治表態，強調瑞典希望能保持對話管道。但她批評中國大使館威脅記者的行為不能接受，當局將持續要求桂從友尊重瑞典法律與言論自由。

中國駐瑞典使館發言人昨發表聲明，對瑞典「少數政客就涉華和中瑞關係發表錯誤言論」予以譴責並堅決反對，強調使館有「糾正他們謊言的自由」。桂從友1月接受瑞典電視台專訪時，形容瑞典媒體有如48公斤的輕量級拳擊手，「天天跑到86公斤的重量級對手家門口『叫囂』要打擂台。」事後他被指干涉瑞典新聞自由遭瑞典外交部召見談話。

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