重慶維權人士崔斌去年4月失蹤，之後被指涉及殺人罪被關押在重慶萬州看守所，事隔1年後，維權網報道，有重慶維權公民前往萬州看守所給崔斌存錢但遭拒，經詢問得知崔斌已被判死緩，已由重慶萬州看守所轉到重慶蜀都監獄關押。早前報道指，崔斌殺害的是維穩部門派去迫害他的黑幫人員，相信崔斌是自衞殺人。

崔斌早在2012年因幫助消防武警官兵救人時，膝蓋被武警踩傷，造成二級傷殘，但事後未獲任何獎勵和救助，於是被迫走上上訪之路，逐漸成長為一名關注社會公正的維權人士。

崔斌過去多次被當局關押和軟禁，包括2015年因在北京二中院圍觀浦志強案而被關押四、五天；2016年參與聲援郭飛雄簽名活動，並在街頭公開絕食聲援遭國保審問；2016年3月兩會期間，崔斌因在北京攔截兩會代表車輛，被押送回重慶，再遭萬州警方軟禁。

崔斌亦聲稱，多次被維穩的黑社會人員毆打，其中最嚴重一次於2016年5月26日，他被黑社會人員用殺豬刀砍斷雙手的八根筋健和三根手指骨，全身多處被暴打斬傷，行兇者事後僅被輕判入獄８個月。

維權網／民生觀察

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