台鐵太魯閣號列車事故發生迄今已11天，昨日官方將死亡人數下調至49人，維修鐵路的工作亦在趕工進行中，除了台鐵人員搶修軌道、鋪設電力，亦有派人磡查清水隧道的結構安全，有工作人員要忍着屍臭進入隧道內檢測，期望在4月20日前，達到符合通車的條件。

目前出事相關路段仍維持單線雙向行車，台鐵委託台灣世曦和技師公會進行隧道結構安全檢查，出動10多名技術人員分組進入隧道內，找出經猛烈撞擊後，清水隧道內是否有異常變型、裂縫等。

台灣世曦總工程師林曜滄透露，事故發生後第2天已經有技術人員進入隧道，當時部份列車車廂還在隧道內未拖離，加上有不少罹難者還沒找到，現場瀰漫屍臭味，工作人員進出隧道都會先膜拜，以示尊重。隨着車廂逐節被拉出來，事故現場進行消毒，屍臭味漸減，但隧道內則變成瀰漫另一股奇異的氣味，讓人心情沉重。

進入隧道內檢測的工作人員會2人一組，不會讓他們單獨工作，而為了詳細檢查隧道內每個角落，工作人員只能小心翼翼地徒步走在遭撞擊後變型的鐵軌上，身上也得隨身攜帶大電筒，亦步亦趨地用肉眼觀察，四處探照隧道內的情形。

此外，檢查隧道亦動用了光達掃瞄技術，透過雷射掃描原理，計算掃瞄儀到物體間之距離及角度，把隧道內的狀況記錄成數碼資料，工作人員要至少掃瞄3次才獲得足夠資料作比對，確保掃描內容是正確和完整。

林曜滄說，台灣世曦在隧道內的資料蒐集完成後會盡快完成報告提供給台鐵、交通部。預計4月16日應可完成隧道結構安全檢測，並進行第三方複檢。在4月20日前，達到符合通車的條件。

台灣《蘋果新聞網》

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