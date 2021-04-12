被網民揭發曾讚好「絲襪足交」的中國前駐英大使劉曉明，自1月卸任後，未有如傳聞般退休，相隔3個月後，近日再出任中國政府朝鮮半島事務特別代表，負責協助外交部協調朝鮮半島事務，推動半島問題政治解決。

中國外交部發言人趙立堅今日（12日）表示，劉曉明是資深外交官，工作經驗豐富，而且熟悉朝鮮半島事務。劉曉明的主要職責是協助外交部協調處理半島事務，亦會同各方保持溝通合作，為推動半島問題政治解決進程發揮建設性作用。

劉曉明是第3任中國政府朝鮮半島事務特別代表，首任代表為2010年上任的武大偉，其後孔鉉佑於2017年接替武大偉擔任特別代表近2年，至2019年出任駐日本大使後，朝鮮半島事務特別代表一職未有官員補上。

劉曉明曾任駐埃及大使、駐北韓大使，2010年接替傅瑩任中國駐英大使，至2021年初卸任，是中國單一駐地任期最長的駐外大使，外界原本預料65歲的劉曉明回國後會退休。

中國外交部網站

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