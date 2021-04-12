中國共產黨為慶祝建黨百年大事宣傳，除了大搞群眾性宣傳教育活動「歌功頌德」外，亦由中央宣傳部組織中央黨史和文獻研究院等單位，編寫新一部《中國共產黨簡史》，當中十八大後的黨史大書特書，亦有提及六四後制裁，引前國家領導人鄧小平的言論去借古喻今。另外，新版黨史亦增加篇幅提及一國兩制的實踐，指出港澳回歸後由中央政府依照憲法和基本法實行管治。

中共為慶祝建黨80周年，2001年亦曾由中央黨史出版社出版《中國共產黨簡史》一書，全書有10章共228頁，約有16萬字。而2021年版《黨史》由中央宣傳部組織，中央黨史和文獻研究院等單位編寫，同樣有10章，不過頁數和字數都大大增加，全書有531頁，約28萬字。

中共因1989年六四事件而被西方國家制裁，這樣不光彩的一頁在新舊版本的黨史中都只被略略帶過，新版《黨史》更用大量篇幅講述六四的善後工作，包括「加強黨的建設和思想政治工作」、「應對國際風雲變幻」、「治理整頓的成效」。

而舊版黨史引述鄧小平提出「韜光養晦」的外交戰略，新版《黨史》則主要描述當時國家領導人如何與西方制裁作鬥爭，並引用鄧小平會見美國前總統尼克遜時的發言：「要中國來乞求，辦不到。哪怕拖一百年，中國人也不會乞求取消制裁。」在現時中國因新疆及香港議題再受到歐美國家制裁的大環境之下，明顯是有借古喻今的作用，宣揚中共不怕制裁的形象。

新版《黨史》亦加入不少篇幅講一國兩制，包括在第七、第九和第十章都有提及，講述一國兩制方針的形成，以及在十六大及十八大後如何推進、堅持一國兩制實踐。

對於港澳回歸的歷史，新舊版本的《黨史》描述亦有不同，舊版本提到香港享有高度的自治權，現行的社會、經濟制度不變，生活方式不變。又指全國人大根據「一國兩制、港人治港」和高度自治的原則去起草和通過《基本法》。

新版《黨史》則有更多情感的描述，指香港回歸是「彪炳中華民族史冊的千秋功業」、「香港從此走上同祖國共同發展、永不分離的寬廣道路」。又提到回歸後港澳重新納入國家治理體系，中央政府依照憲法和基本法對港澳實行管治，這個說法明顯是近年才由中央新提出，故此在舊版本中未有提及。

另外，中共於1966至76年發生十年文革，舊版本《簡史》第七章〈十年「文化大革命」的內亂〉中，有逾1.1萬字，並分4個小章節講述這段歷史；新版《黨史》將這段歷史劃入第六章〈社會主義建設的探索和曲折發展〉中的第三部份，不再單獨成章。

舊版《黨史》指，時任國家領導人毛澤東發動「大革命」的出發點，是要防止資本主義復辟、維護黨的純潔性和尋求中國的建設社會主義的道路；書中又詳細描述了「破四舊」、抄家打人、造反派奪權、火燒英國代辦處、林彪事件等內亂，並形容文革對黨和人民造嚴重災難，指出毛澤東「（對文革）負有主要的責任」。

文革歷時10年，但新版《黨史》亦只用了一頁簡略描述文革的經過，且淡化了毛澤東的錯誤，指毛澤東「不斷觀察和思考新興的社會主義社會現實生活中的問題，極為關注艱難締造的黨和人民政權的鞏固，高度警惕資本主義復辟的危險，為消除黨和政府中的腐敗和特權、官僚主義等現象，進行不斷探索和不懈鬥爭……很多關於社會主義建設的正確思想沒有得到貫徹落實，最終釀成了內亂。」

不過就仍然維持中共歷史決議，指文革不是任何意義上的革命或社會進步，「是一場由領導者錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂，留下了極其慘痛的教訓。」

《蘋果》記者/ 《星島日報》

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