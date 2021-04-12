路透社報道，歐盟對原產於中國的平軋鋁材產品徵收臨時關稅，此前有調查發現，中國鋁以人為低價銷往歐盟。

歐盟官方公報稱，歐盟執委會設定的關稅介乎19.3%至46.7%之間，具體徵收由出口商決定。歐盟執委會負責監督歐盟27個成員國的貿易政策。南山鋁業等南山集團旗下的企業將適用最低稅率，江蘇常鋁股份將面臨28.3%關稅。

上述臨時反傾銷關稅將從周二起實施，並將在調查期間適用，調查將於10月結束，屆時將制訂為期5年的關稅稅率。

董宏被開除黨籍

素有王岐山大管家之稱的前中央巡視組副組長董宏，去年10月被宣佈涉嫌違紀違法受查後，中共中央紀委今日通報，對其開除黨籍，進行立案審查調查。通報稱其腐化墮落，家風敗壞，非法收受巨額財物。

通報稱，經查，董宏理想信念坍塌，「四個自信」喪失，嚴重違反政治紀律和政治規矩，對黨不忠誠不老實，大搞迷信活動，違規干預和插手執紀執法活動；無視中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮品禮金；縱容、默許親屬及身邊工作人員利用其職務影響謀利；腐化墮落，家風敗壞；大肆收錢斂財，大搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、專案開發、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

董宏嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予董宏開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

綜合報道

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