南海局勢日趨緊張，中美海軍動作頻繁。繼美國海軍公佈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin）艦長翹腳監視中國航母遼寧號後，中國官媒央視周一（12日）發表解放軍海軍在三大戰區「火力全開」實彈演習的畫面，其中在東部戰區的演習，更被指是針對美國及日本而來。

央視軍事網當日公佈一段長約1分鐘的影片，指解放軍海軍近日「火力全開」，分別在北部、南部及東部等三大戰區進行海上實彈演習，並稱：「南部戰區海軍武漢艦、衡陽艦，多海域實彈射擊訓練；北部戰區海軍可可西里湖艦聯合多艘艦艇，實施航行橫向補給訓練；東部戰區海軍某飛彈艇大隊多艘飛彈快艇開展實戰化射擊訓練。」

有關片段並未提及這些演習的「假想敵」，但新浪網今日一篇文章直指，最近美國和日本在東海展開聯合演習，美軍還出動E-3空中預警機和KC-135R大型空中加油機，直指是「對於解放軍發起挑釁的行動。東海警報再次響起，日本和美國再次露出了尖銳的獠牙」。文章更表示，美日在東海聯合演習後，解放軍「以牙還牙」、「在多個海域實行實兵演訓活動」，「如今的解放軍已經具備了相當的實力，對於美日的聯動是毫不畏懼。」

美國海軍早前發佈照片，顯示日前在長江口出現的驅逐艦馬斯廷號，本月4日於菲律賓海與遼寧號並排而行，美軍艦長更坐在椅上翹腿監視，狀甚輕鬆。比對近日南海日程，馬斯廷號當日可能在長江口等待遼寧號，再尾隨其進入菲律賓海，監視其操練。有軍事專家稱，連帶近日美軍在南海上動作頻頻，這次美軍想顯示掌握中國軍艦所有行蹤，無懼中方南海威脅。

台灣《蘋果新聞網》／央視新聞

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