兩岸疫情最新數字：大陸4月11日新增16宗確診個案，當中2宗為本土個案，均來自雲南，另有14宗境外輸入個案，分別是福建4宗，上海3宗，廣東3宗，陝西2宗，北京1宗，山東1宗。大陸累計確診90,426宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,057宗，死亡個案11宗。

中國疾控中心主任高福前日承認中國疫苗保護率不高，當局正考慮採取溝針（不同藥廠生產的疫苗）、改善接種方法去提升保護力。高福言論即時引起各方關注，其亦急急澄清「撲火」。高福昨日接受內地「觀察者網」訪問，認為外界誤解其言論，是斷章取義：「世衞組織對新冠疫苗有效性的要求是50％以上，主要是要保護重症和死亡，這一點每一款疫苗都能做到。」

「我在講了所有的免疫策略之後提到了疫苗保護率問題，對此我提出了我的思考——我們可以通過優化接種程序、採用幾種疫苗交替的接種（序貫免疫）方式來進一步提升疫苗有效率，」高福稱，「免疫程序全球都在動態調整，法國已經把mRNA疫苗的兩劑接種時間由4周推遲到6周了。」

高福指：「全球的疫苗保護率測試數據都有高有低，如何提高疫苗的保護率，這是需要全球科學家考慮的問題。這是一種全球層面、全球角度的科學思考，包括中國，但不僅限於中國。」高福又提到：「這是人類第一次接種新冠疫苗，目前所有的免疫程序都是基於過去對其他病毒疫苗推斷出來的，這樣推斷出來的效果已經很好。但是未來，如果我們需要改進，可以基于冠狀病毒本身的特點和目前接種疫苗的情況進行相應調整。」

國家衞健委／觀察者網

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