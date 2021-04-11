河北省邯鄲市700多名學生上周六（10日）跟隨一個教育機構前往廣府太極廣場遊玩，然而離場時卻被景區管理人扣留逾兩小時，有目擊者指，該批學生當時被迫坐在地上等待，看起來不知所措。景區管理人事後表示，由於學生破壞景區設施並亂拋垃圾，才會鎖門並要求他們留下來善後。網民對事件意見兩極，有人認為景區做法有道理，不過亦有人直指他們無權私自扣留學生。

涉事的教育機構名為卓越教育集團。網上片段見多名身穿藍色校服的學生被困在廣場內，坐在空地上等待，有目擊者指他們看起來不知所措。該教育機構負責人其後與景區管理人發生爭執並報警，警方到場調解，最終疏散學生。

當晚，廣府生態文化園區管委會發表通報，指卓越教育集團未有事先申請，就私自帶學生到廣場活動，佔用場地，並製造大量垃圾，部份廁所更被破壞，因此才會鎖門要求他們留下來善後，同時強調雙方仍在討論賠償。

有內媒記者致電涉事的教育機構，惟相關工作人員表示不清楚事件具體情況。一名景區負責人透露，事發的廣場其實是一間酒店的停車場，平日不對外開放，又指該批學生在現場留下大量垃圾，廁所亦遭破壞，「我們在現場拍了照片」，惟他不便展示有關照片，僅強調「說的都是實情」。

網民對此意見兩極，有留言指可以理解景區做法，「景區做得對！家長和學校教育不好的，必須有人教育！不然將來走向社會，往好了說也是巨嬰」、「學生有錯在先，要他們留下打掃也不過份吧」；不過亦有人批評做法猶如綁架，「景區有甚麼權利隨便扣留人員？毀壞公物照價賠償，扣留人員可就違反法律了」、「就算你說的是實情，你也沒有權利扣留！」。

澎湃新聞網／楚天都市報／新浪微博

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