天價禮金、惡俗婚鬧等中國傳統婚禮習俗向來為人詬病，有時甚至搞出人命，悲劇收場。民政部昨日發佈文件，推出「全國婚俗改革實驗區」，「遏制婚俗不正之風，不斷提升全社會文明程度和群眾精神風貌」。需改革的包括廣州、四川成都的武侯區、內蒙古包頭市青山區等。網民笑指：「不結婚解決所有問題。」時事評論員指，無執行細節，最後難免淪為長官說了算的人治。

各地婚鬧事件觸目驚心，如新娘慘遭伴郎團群起非禮、新郎臀部綁炮仗，伴娘在婚鬧期間從陽台墮下身亡等等，情節層出不窮，內媒更曾形容這是大型性騷擾活動。在手機及網絡普及化後，這種惡俗婚鬧片段被上傳，引起無數關注。民政部去年5月曾指「開展低俗婚鬧等不正之風的整治」。

天價禮金亦令內地年輕人望而生畏，農村禮金更是一路攀升。在百度搜尋「彩禮」（即禮金），必然會看到「江西彩禮」的大名，原因是當地禮金動輒20多萬人民幣（約23.7萬港元），相當於普遍農民十多年的收入，個別農民還把嫁女視為脫貧手段。江西南昌的九江銀行今年3月曾推出「彩禮貸」，多少反映出禮金過高的普遍性。

多地推「婚俗改革」試行3年

有鑑於此，民政部昨又發佈了《民政部關於同意將河北省河間市等單位確認為全國婚俗改革實驗區的批覆》，決定將廣州市、遼寧瀋陽市皇姑區、江蘇南京建鄴區、四川成都武侯區等15個單位確認為「全國婚俗改革實驗區」，實驗時間為期三年。民政部認為要「大力推進婚姻領域移風易俗……遏制婚俗不正之風，不斷提升全社會文明程度和群眾精神風貌，為推進婚俗改革提供鮮活樣板。」

文件未提出實質改善方法，僅虛浮地寫道「各有關省級民政部門要密切關注相關實驗區工作進展，加強政策指導，加強信息溝通，加強跟蹤問效，確保工作有序推進。」眼利的網民更留意到，禮金問題嚴重的江西沒有上榜，直指當局也知問題複雜，「估計在江西受到的阻力更大」。有人表示「降低房價是改變婚俗的首要任務」、「真無聊！只要不犯法，人家愛咋辦就咋辦唄。難不成辦個婚禮，還得給你打個流程申請報告？」

時事評論員劉銳紹認為：「官方從來講完這些說話後，行政授權馬上隨之而到，官方的想法是要控制基層所有事情……但城市內的大富豪是否規管範圍呢？這文件說明了中國經常將很多問題『扭在一起』來處理，惟政策模糊，牽涉範圍又廣，執行起來全靠地方官一己之感覺，決定婚禮是否低俗或鋪張，變相人治。」他強調，中共以往所謂的「移風易俗」常是亂的來源。

民政部/《蘋果》記者