天價禮金、惡俗婚鬧等中國傳統婚禮習俗向來受到詬病，有時甚至搞出人命，悲劇收場。民政部近日發佈文件，推出「全國婚俗改革實驗區」，「遏制婚俗不正之風，不斷提升全社會文明程度和群眾精神風貌。入選的地區包括廣州市、四川成都武侯區、內蒙古包頭市青山區等15個地區。網民笑指：「不結婚解決所有問題」、「比起彩禮（即禮金），更應該改革的是房價」。

各地婚鬧事件觸目驚心，如新娘慘遭伴郎團群起非禮、新郎臀部綁炮仗炸爛肛門，伴娘在婚鬧期間被抛出陽台墮樓身亡等情節層出不窮，內媒更曾形容這是大型性騷擾活動。手機及網絡普及化後，這種惡俗婚鬧被上傳後，引起極大非議。民政部去年5月曾指，「開展低俗婚鬧等不正之風的整治」。

天價禮金則是另一件令內地年輕人望而生畏的事，農村禮金更是一路攀升。如在百度搜尋「彩禮」，必然會見到「江西彩禮」的大名，原因是江西禮金動輒20多萬人民幣（約23.7萬港元），相當於一個農民十多年收入。甚至有個別農民把嫁女作為改變貧困生活的手段。江西南昌的九江銀行今年3月曾推出「彩禮貸」，雖然銀行後來已為此道歉，但多少也反映出禮金過高是普遍問題。

有鑑於此，民政部7日發佈了《民政部關於同意將河北省河間市等單位確認為全國婚俗改革實驗區的批覆》，決定將廣州市、遼寧瀋陽市皇姑區、江蘇南京建鄴區、四川成都武侯區等15個單位確認為「全國婚俗改革實驗區」，實驗時間為期三年。民政部認為要「大力推進婚姻領域移風易俗……遏制婚俗不正之風，不斷提升全社會文明程度和群眾精神風貌，為推進婚俗改革提供鮮活樣板。」

文件並未提出實質改善方法，僅寫道「各有關省級民政部門要密切關注相關實驗區工作進展，加強政策指導，加強信息溝通，加強跟蹤問效，確保工作有序推進。」眼利的網民更留意到，被認為禮金問題最嚴重的江西沒有上榜，直指當局也知道問題成因複雜，「估計在江西受到的阻力更大」。有人表示，「降低房價是改變婚俗的首要任務」、「淨管這些個沒用的，脫褲子放屁」、「真無聊！只要不犯法，人家愛咋辦就咋辦唄。難不成辦個婚禮，還得給你打個流程申請報告？」

時事評論員劉銳紹認為：「官方從來講完這些說話後，行政授權馬上隨之而到，官方的想法是要控制基層所有事……但城市內的大富豪是否規管範圍呢？這文件說明了中國經常將很多問題『扭在一起』來處理，惟政策模糊，牽涉範圍又廣，執行起來全靠地方官一己之感覺，決定婚禮是否低俗或鋪張，變相成為人治。」他強調，中共以往所謂的「移風易俗」常是亂的來源。

《蘋果》記者／民政部網站／新浪微博

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